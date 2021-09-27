الناطق باسم حماس: ما حدث بالضفة شعلة انتفاضة جديدة (فيديو)

أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس أن ما جرى بالضفة الغربية الأحد، يعد شعلة انتفاضة جديدة للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في -لقاء عبر المسائية على الجزيرة مباشر- إن أكثر من مشهد تجلى الأحد على ساحة الضفة الغربية المحتلة أولها مشهد الصمود والثبات والمواجهة والاشتباك المسلح مع الاحتلال الإسرائيلي، فثلاثة من الخمسة الشبان الذين استشهدوا أمس من كتائب القسام وهم محمود حميدان وزكريا بدوان وأحمد زهران، كما ينتمي الشهيدان أسامة صبح ويوسف صبح لكتائب شهداء الأقصى.

وأضاف “بالتالي هذا مشهد يعبر عن حالة الغضب والثورة التي تعم ساحات الضفة الغربية من أجل الثأر لدماء الشهداء واستمرار محور القوة والمقاومة من ساحة غزة إلى ساحة الضفة والقدس واللد والناصرة”.

وتابع “إنه مشهد يفتخر به كل فلسطيني لأنه يعبر عن شعلة الانتفاضة والقوة والمقاومة المتصاعدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي”.

الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: ما جرى اليوم في الضفة يعبر على شعلة الانتفاضة والمقاومة في وجه الاحتلال pic.twitter.com/L5sKVbsft3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2021

وأردف “أما المشهد الآخر والمتكرر دائما هو جرائم قوات الاحتلال التي تقوم يوميا بأعمال إرهاب وإجرام بحق الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في القدس أو في غزة أو في داخل فلسطين المحتلة عام 48، فلا يخلو يوم من تصفية أو اغتيال أو اعتقال أو تعذيب أو قصف على غزة أو منع من السفر أو حصار للمرضى”.

ثم استطرد قائلا “لكن الوجه القبيح في المعادلة للأسف هو مشهد اقتحام بيت الشهيد أحمد زهران خلال معركة سيف القدس من قبل أمن السلطة الفلسطينية حيث يتم التنكيل بالنساء وقلب البيت رأسا على عقب بحثا عن أحمد زهران، لأنه كان رجلا مقداما أراد أن يتعاطف مع قطاع غزة ويشارك في تحريض الناس على المظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكمل “وعندما فشلت أجهزة الأمن الفلسطينية في اعتقال أحمد زهران قام بهذا الدور اليوم الاحتلال الإسرائيلي بعد أكثر من أسبوعين من المطاردة، حيث داهمت قوات الاحتلال بيته بعدما لجأ هو إلى الجبال وتم اعتقاله واختطافه وتصفيته”.

ولفت إلى أن المشهد الطاغي اليوم هو مشهد البطولة والكفاح والمقاومة ولو قمنا باستفتاء اليوم في الضفة الغربية من مع المقاومة ومن مع السلطة الفلسطينية، لكان أكثر من 90% من أبناء الضفة مع المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى اعتراف الاحتلال بشكل واضح اليوم بإصابة قائد سرية من الوحدة الخاصة التي قامت باغتيال الشهداء إصابة حرجة بالإضافة إلى إصابة مجندة شاركت في العملية إصابة بالغا أيضا، وهذا دليل على ثمة اشتباك حقيقي جرى في الميدان باعتراف العدو على حد تعبيره.