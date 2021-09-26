مظاهرات في العاصمة التونسية رفضا لقرارات سعيّد الاستثنائية (بث مباشر)

بدأ المحتجون في تونس العاصمة بالاحتشاد أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات مناهضة لما اعتبروه “انقلابًا” من الرئيس قيس سعيد، بينما خرجت مظاهرات أخرى تطالب بالتمسك “بدستور الثورة”.

وكانت قوات الأمن قد أغلقت المنافذ المؤدية إلى شارع بورقيبة أمام السيارات بينما انتشرت الشرطة بكثافة وسط الشارع والمناطق القريبة منه قبل نحو ساعتين من انطلاق احتجاجات دعا إليها حراك “مواطنون ضد الانقلاب”.

وقال الرئيس التونسي الذي استخدم المادة 80 من الدستور نفسه لإعلان التدابير الاستثنائية، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة والتصدي للفساد وتلبية إرادة الشعب.

وأمس السبت، تظاهر عشرات المواطنين في ساحة المقاومة وسط مدينة صفاقس جنوبي البلاد للاحتجاج على “انقلاب” سعيد على الدستور بينما خرجت مظاهرة أخرى مؤيدة للرئيس في العاصمة.

وطالب المتظاهرون في صفاقس بعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديمقراطية ورفضوا كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

واعتبرت 18 جمعية ًومنظمة حقوقية تونسية ودولية أن قرارات سعيد تمثل أولى الخطوات نحو الاستبداد في البلاد، كما اعتبرتها منعطفا ينطوي على تهديدات تمس حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.

وأكدت هذه المنظمات تمسكها بالمبادئ الديمقراطية معبرة عن رفضها الاستحواذ على السلطة في ظل غياب الضمانات، وشددت على دعم أي عملية تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية والدستورية الحالية بشرط احترام سيادة القانون والتعبير الديمقراطي عن تطلعات التونسيين.

وبعد نحو شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية، أصدر سعيد يوم 22 من الشهر الجاري أمرًا رئاسيًا ألغى بموجبه العمل بفصول الدستور المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمّنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة.

وسيتولى سعيد السلطة التنفيذية بشكل كامل بمساعدة حكومة جديدة مسؤولة أمامه، دون أن يحدد موعدًا لذلك، كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم.