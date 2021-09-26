احتفال بزفاف في مصر يتحول إلى كارثة خلال لحظات (فيديو)

في أقل من 13 ثانية تحول عُرس في إحدى قرى محافظة الشرقية شمالي مصر إلى كارثة إثر حادث دهس أودى بحياة فتاة وشقيقها كانا بانتظار العروس للذهاب إلى حفل الزفاف.

وتداول مدونون عبر منصات التواصل مقطع فيديو للحظة دهس سيارة ملاكي للفتاة خلود (22 عامًا) وشقيقها الطفل عبد الله (7 أعوام) أثناء انتظارهما أمام إحدى صالونات التجميل بقرية المرازقة التابعة لمركز فاقوس بالشرقية.

وبحسب مواقع مصرية فقد تبين من تحريات الشرطة أن السيارة كان يقودها سمكري بغرض تجربتها بعد أن قام بإصلاحها، وفجأة اختلت عجلة القيادة من بين يديه بسبب السرعة الكبيرة مما أدى لانحراف السيارة ودهسها للفتاة وشقيقها.

وأصيب الشقيقيان بنزيف داخلي بالبطن وكسور وكدمات بالغة بأنحاء متفرقة من الجسد بحسب تقرير المستشفى، بينما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة بحسب مواقع إخبارية مصرية.

واليوم الأحد قالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه قد ورد إخطار لمركز شرطة فاقوس يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر/أيلول من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال طالبة وشقيقها مصابين بكسور متفرقة بالجسم.

وأضاف البيان أنه بسؤال شقيقة المصابين قالت إنه أثناء وقوفهما في الطريق لاستقلال إحدى السيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما، اصطدمت بهما السيارة التي ظهرت في الفيديو، والتي كان يقودها سمكري سيارات مقيم بدائرة المركز بسرعة جنونية حيث اختلت عجلة القيادة بين يده ووقع الحادث وفر سائقها هاربًا.

وتابعت الداخلية بقولها إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط السيارة وقائدها، حيث تبين عدم حمله لرخصة قيادة، وبسؤاله أقر بارتكابه للواقعة على النحو السابق ذكره مضيفًا أن السيارة كانت بحوزته لإجراء بعض الإصلاحات وقام بقيادتها للتنزه.