طائرة تتدلى من أسلاك الكهرباء لمدة ساعتين.. كيف تم إنقاذ قائدها؟ (فيديو)

ظل طيار معلقًا داخل طائرته في الأسلاك الكهربائية لمدة ساعتين قبل أن تُنزله فرق الإنقاذ.

وتعلقت الطائرة الصغيرة التي كان يقودها شاب يبلغ من العمر 22 سنة في خطوط الطاقة بولاية جورجيا الأمريكية.

وأكدت شرطة مقاطعة وير في الولاية أن الحادث لم يسجل أي خسائر في الأرواح وأن فرق الإنقاذ التحقت بالمكان بشكل سريع.

وأفادت قناة (سي ان ان) الأمريكية أن الطيار علِق بالأسلاك بعد خمس دقائق من إقلاع الطائرة من مطار جورجيا.

وأضافت أن الحادث أدى إلى قطع الطاقة في المنطقة، بينما وثقت امرأة عملية إنقاذ الطيار.

واستجوبت القناة المارة الذين شعروا بالهلع من المشهد وقالت إنه جرى فتح تحقيق في الحادث.