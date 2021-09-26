لقطات مذهلة لعملية إنعاش جنين إوزة داخل بيضة مفتوحة (فيديو)

نشر أحد الحسابات على موقع تيك توك مقطع فيديو مذهلًا لعملية دقيقة أنعش فيها أحد الخبراء جنين إوزة داخل قشرة البيضة.

ويظهر الفيديو قيام أحد الخبراء بنزع صفار البيضة مع السائل المحيط بها من غلافها الأساسي ووضعها في مغلف بلاستيكي، حيث قام بتزويدها ببعض المواد المغذية وإعادتها إلى بيضة أخرى مفتوحة من الأعلى.

بعد ذلك قام الشخص بتغطية الفتحة ببلاستيك شفاف حتى يتسنى له مراقبة نمو جنين الإوزة داخل البيضة.

وبعد المتابعة الدقيقة وتزويد البيضة بالمغذيات ضمن الظروف المثالية من حرارة وضوء، ظهرت مجموعة من الأوعية الدموية التي شكلت لاحقًا الجنين الصغير في مركز البيضة.

وظهر الجنين خلال الفيديو وهو يتحرك بشكل واضح داخل البيضة. وحقق هذا المقطع نحو 4 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من نشره على منصة تيك توك الشهيرة.

يشار إلى أن تلك العملية ليست هي الأولى من نوعها، إذ يوجد عمليات مشابهة لها على موقع يوتيوب نفذها بعض الخبراء بغرض دراسة البيضة بشكل دقيق.