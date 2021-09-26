تركيا تبدأ إنتاج طائرات مسيرة بإقلاع وهبوط عمودي العام القادم (فيديو)

أعلنت شركة (بايكار) التركية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة، بدء مرحلة الإنتاج التجاري للمسيّرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، العام المقبل.

جاء ذلك بعدما تمكنت الشركة من إتمام اختبارات الطيران للمسيّرة الجديدة، وعرضها ضمن فعاليات مهرجان (تكنوفيست) لتكنولوجيا الطيران والفضاء، والمقام حاليا في مدينة إسطنبول التركية.

وأطلقت الشركة اسم (بيرقدار) على الطائرة الجديدة، وأشارت إلى أنها تمتاز بالقدرة على تنفيذ مهام في مساحات ضيقة.

وتمتلك الطائرة نطاق اتصالات يصل إلى 150 كيلومترا، كما تتمتع بالقدرة على الهبوط والإقلاع والطيران الذاتي بفضل تقنية دمج المستشعرات المطبقة بها.

ويمتاز محرك الطائرة باستهلاكه المنخفض للوقود وقدرته العالية على التحمل.

من جهته، قال براق أوزبك، مهندس تصميم المركبات الجوية بشركة بايكار، في تصريحات لوكالة (الأناضول) إن المسيرات ذات الإقلاع العمودي “قادرة على تنفيذ مهامها دون الحاجة إلى مدرج طيران ويمكن وضعها بالمخافر أو الوحدات العسكرية أو المنصات البحرية، إذ يمكنها الإقلاع من أي نقطة”.

وأضاف أن الطائرة تقوم بالهبوط والإقلاع العمودي من خلال “4 محركات كهربائية” وأنها تواصل الطيران بواسطة “محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين”.

وفي هذا الشان، أوضح أن نظام تشغيل المسيرة يجعلها من “النمط الهجين” بين الكهرباء والبنزين، ما يمكنها من الطيران لمدة 12 ساعة متواصلة، وهي أطول مدة طيران تتمتع بها أي مركبة جوية كهربائية أخرى.

كما لفت أنه يمكن شحن بطاريات الطائرة المسيرة العمودية بفضل المولدات الموجودة بمحرك الاحتراق الداخلي.

وفي السياق، نوه أوزبك أن وزن المركبة 50 كيلوغراما، وتبلغ المسافة بين جناحيها 5 أمتار.

كما أوضح أنه يمكنها تنفيذ عمليات على ارتفاع 9 آلاف متر، والطيران على ارتفاعات تصل إلى 15 ألف قدم.

وتصل سرعة المسيرة الجديدة إلى 45-50 عقدة، وتحتوي على كاميرا نهارية، وأخرى حرارية، ومؤشر ليزر، وجهاز لقياس المسافات، ومن الممكن أيضا تطوير نسخ مختلفة من المركبة في المستقبل، على أن يكون بمقدورها حمل ذخيرة لتنفيذ مهام قتالية مختلفة.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح السبت، زيارة إلى مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا، في مطار أتاتورك بإسطنبول.

والثلاثاء، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان، وتنتهي فعالياته الأحد 26 من سبتمبر/ أيلول الجاري.