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تحديث لنظام أندرويد يتيح التحكم في الهاتف والتواصل معه بإيماءات الوجه

يتيح التحديث رصد كاميرا الهاتف لإيماءات وجه المستخدم (غيتي)
يتيح التحديث رصد كاميرا الهاتف لإيماءات وجه المستخدم (غيتي)
26/9/2021

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا غوغل مجموعة خصائص جديدة إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، بما في ذلك إمكانية تحكم المستخدم في الهاتف والتواصل معه باستخدام إيماءات وجهه.

كما طرحت الشركة تحديثا لتطبيق (لوك أوت) والذي يستخدم كاميرا الهاتف الذكي لتحديد هوية الكائنات والنصوص في العالم الطبيعي.

واطلق على التحديث الأول اسم (كاميرا سويتشس)، ويتيح رصد كاميرا الهاتف لإيماءات وجه المستخدم.

ويمكن للمستخدم الاختيار من بين 6 إيماءات وهي النظر يمينا والنظر يسارا والنظر إلى فوق والابتسام ورفع الحاجبين أو فتح الفم، لكي يتصفح هاتفه.

كما يمكن للمستخدم تخصيص الإيماءات لتنفيذ مهام معينة مثل فتح التنبيهات أو العودة إلى الشاشة الأساسية أو وقف تشغيل خاصية الإيماءات.

وتعد خاصية (كاميرا سويتشس) تحديث لخاصية (سويتش أكسيس) التي تمت إضافتها إلى نظام أندرويد عام 2015.

وتتيح هذه الخاصية للمستخدمين من ذوي الإعاقة الجسدية تصفح أجهزتهم من خلال متابعة كاميرا الهاتف الأممية لحركة العين.

والآن فإنه مع خاصية (كاميرا سويتشس)، يمكن للمستخدمين مسح واختيار البنود الموجودة على هواتفهم دون استخدام أيديهم ولا أصواتهم.

ويمكن استخدام هذه الخاصية إلى جانب المفاتيح التقليدية في الهاتف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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