تحديث لنظام أندرويد يتيح التحكم في الهاتف والتواصل معه بإيماءات الوجه

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا غوغل مجموعة خصائص جديدة إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، بما في ذلك إمكانية تحكم المستخدم في الهاتف والتواصل معه باستخدام إيماءات وجهه.

كما طرحت الشركة تحديثا لتطبيق (لوك أوت) والذي يستخدم كاميرا الهاتف الذكي لتحديد هوية الكائنات والنصوص في العالم الطبيعي.

واطلق على التحديث الأول اسم (كاميرا سويتشس)، ويتيح رصد كاميرا الهاتف لإيماءات وجه المستخدم.

ويمكن للمستخدم الاختيار من بين 6 إيماءات وهي النظر يمينا والنظر يسارا والنظر إلى فوق والابتسام ورفع الحاجبين أو فتح الفم، لكي يتصفح هاتفه.

كما يمكن للمستخدم تخصيص الإيماءات لتنفيذ مهام معينة مثل فتح التنبيهات أو العودة إلى الشاشة الأساسية أو وقف تشغيل خاصية الإيماءات.

