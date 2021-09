“الهند تقتل المسلمين”.. لقطات مروعة تفجر غضبا عارما واعتقال مصور داس مسلما (فيديو)

أثارت حادثة مقتل مسلم على أيدي أفراد من الشرطة الهندية في لاية آسام شمال شرقي البلاد غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل في عدة دول عربية وإسلامية.

وكان قد انتشر مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم، ثم واصلوا ركل وضرب الرجل بالعصي والأقدام بمشاركة أحد المصورين الذي داس على جسده الجريح وهو راقد على الأرض.

وأعرب مدونون عرب ومسلمين من عدة دول عن استنكارهم الشديد للحادث ودشن ناشطون وسمي (#الهند_تقتل_المسلمين)، للتنديد بالتعامل العنيف للسلطات الهندية إزاء المسلمين خلال عملية تهجير الآلاف منهم في ولاية آسام وإزالة مساكنهم بحجة أنها مقامة على أرض مملوكة للدولة.

A harrowing video from the Indian state of Assam. pic.twitter.com/0s0tNy8dND — Ahmer Khan (@ahmermkhan) September 23, 2021

وبحسب مواقع إخبارية هندية فإن الصحفي الذي ظهر في الفيديو- الذي صُور الخميس الماضي- يُدعى (بيجوي بانيا) وهو مصور استأجرته إدارة المنطقة لتوثيق حملة الإخلاء الحكومية.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس قالت الشرطة إنه تم القبض على المصور، بينما لم تؤكد هوية الضحية أو حالته الصحية.

Currently in Sipajhar, taking stock of the ground situation.

The cameraman who was seen attacking an injured man in a viral video has been arrested. As per wish of Hon. CM @himantabiswa I have asked CID to investigate the matter.

Cameraman Bijoy Bonia is in @AssamCid 's custody. — DGP Assam (@DGPAssamPolice) September 23, 2021

وذكرت مواقع هندية أخرى أن شخصين قُتلا في إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء اعتراض حشد ضخم على تنفيذ الشرطة والإدارة المحلية حملة إخلاء ضخمة في قرية جوروخوتي في منطقة دارانج في ولاية أسام صباح الخميس.

ودفع الحادث حكومة ولاية آسام إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق قضائي في الأسباب والظروف التي أدت إلى إطلاق الشرطة النار بحسب المصدر نفسه.

Man is the most brutal animal in the world,How tragic is the savagery within him that comes out once there's a difference😐#india #KashmiriLivesMatter#الهند_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/waUpgZcixA — R E Z Q (@rezqm52) September 26, 2021

وفي غضون ذلك، قال رئيس وزراء ولاية آسام (هيمانتا بيسوا سارما) للصحفيين مساء الخميس إن حملة الإخلاء ستستمر، حسبما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز.

وأضاف سارما “تقوم الشرطة بواجبها. حسب معلوماتي، هاجم الناس الشرطة بالمناجل والحراب وأشياء أخرى. لقد استؤنفت عمليات الإخلاء (بعد نشوب العنف) وستستمر غدًا أيضًا”.

Dear @asadowaisi, The Name of the victim is #MoinulHaque. The Name of the killers are #BijoyBoniya and #Assampolice. Say the name. Say that it's #HindutvaStateTerror. Say it, the way it is… https://t.co/gIHBZFZxVL — Darab Farooqui दाराब फारूक़ी داراب فاروقی (@darab_farooqui) September 24, 2021

ولا تزال حكومة ناريندرا مودي تواجه اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز بحقهم، وأثار الفيديو غضبًا عارمًا على منصات التواصل.

وكتب محمد اليحيا عبر تويتر “الحكومة الهندية العنصرية تنفذ حملة جديدة تستهدف المسلمين: تهدم المساجد وتحرق البيوت وتنفذ إعدامات ميدانية. المسلمون يبادون وأمة الإسلام تتفرج بل بعضها يدعم حكومة المجرم مودي والعالم المنافق كالعادة سعيد بذلك”.

الحكومة الهندية العنصرية تنفذ حملة جديدة تستهدف #المسلمين تهدم المساجد وتحرق البيوت وتنفذ إعدامات ميدانية.

المسلمون يُبادون وأمة الإسلام تتفرج بل بعضها يدعم حكومة المجرم #مودي والعالم المنافق كالعادة سعيد بذلك.#الهند_تقتل_المسلمين#مسلمي_الهند_يبادون pic.twitter.com/j55TbWLupD — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) September 26, 2021

وكتب الدكتور مطلق الجاسر “يتعرّض إخواننا المسلمون في ولاية آسام الهندية لعدوان إرهابي من جماعة هندوتفا الهندوسية الإرهابية المتطرفة بغطاء حكومي. يجب علينا في بلدان المسلمين حكومات وأفراد نصرة إخواننا ودعمهم ورفع الظلم عنهم”.

وكتب أسعد المعمري “إذا كان الصحفي المنوط له نقل الحقيقة كما هي يضطلع في عملية قتل مدني مسلم أعزل، فما بالك بالأحزاب الهندوسية المتطرفة المدعومة من الحكومة! متخيلين حجم الكارثة هناك؟”.

يتعرّض إخواننا المسلمون في ولاية آسام الهندية لعدوان إرهابي من جماعة هندوتفا الهندوسية الإرهابية المتطرفة بغطاء حكومي!

يجب علينا في بلدان المسلمين حكومات وأفراد نصرة إخواننا ودعمهم ورفع الظلم عنهم..

اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا رب العالمين#الهند_تقتل_المسلمين — د. مطلق الجاسر (@Dr_Mutlaq) September 26, 2021