“المنزل المعجزة”.. بيت صغير ينجو من البركان ويصمد وحيدا في جزر الكناري (فيديو)

تداول مدونون على مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو لنجاة منزل صغير واحد في جزيرة لا بالما بإسبانيا، وسط تحول جزء كبير من الجزيرة إلى أرض قاحلة بعدما أصابتها حمم بركان اشتدت نهاية الأسبوع الماضي.

وبدأ بركان كومبر فيجا بالانفجار يوم الأحد الماضي، مما أجبر 6000 شخص على إخلاء المنطقة، حيث ألحق أضرارًا بما لا يقل عن 200 منزل في جزر الكناري الإسبانية وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، واستمرت أعمدة الحمم الحمراء تقفز في السماء حتى الخميس.

وأخبرت (آدا مونكيندام) بانية “المنزل الوحيد الناجي”، صحيفة (إل موندو) الإسبانية أنها شعرت بالسعادة بعدما رأت صور المنزل على وسائل التواصل الاجتماعي بينما لا يزال سليمًا.

وقالت “أنا أعرف هذا المنزل! أنا وزوجي بنيناه!”. اتصلت آدا مونيكندام بمالكيّ المنزل -وهما زوجان دنماركيان متقاعدان في الثمانينيات من العمر- اعتادوا زيارة المنزل عدة مرات في السنة لكنهم لم يسافروا إلى الجزيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، فبكوا بفرح!”.

وقالت “آدا” إن مالكي المنزل قالا لها “رغم أننا لا نستطيع الذهاب الآن، فإننا نشعر بالارتياح لأن المنزل لا يزال قائمًا”.

ولم تكن أنحاء كثيرة من الجزيرة على نفس القدر من الحظ، إذ اجتاحت الصخور الداكنة والحمم البركانية المنازل والطرق والمساحات الخضراء.

