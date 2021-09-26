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السفارة الإثيوبية بالقاهرة تعلق أعمالها مؤقتا.. ما القصة؟

ماركوس تيكيلي السفير الإثيوبي في مصر (مواقع التواصل)
ماركوس تيكيلي السفير الإثيوبي في مصر (مواقع التواصل)
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202111:10 PM (مكة المكرمة)

أعلن السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي، اليوم الأحد، أنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة مؤقتا لأسباب مالية.

جاء ذلك حسبما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن السفير الإثيوبي، فيما لم يصدر تعليق بخصوص الأمر من وزارتي الخارجية بمصر وإثيوبيا حتى الآن.

وقال تكلي “تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لمدة قد تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة”.

وأكد السفير أن قرار تعليق عمل السفارة لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر دام لنحو 5 أشهر لمفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء، وسط ترقب لعودة المفاوضات بدعوة من مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري.

وأوضح تكلي أن “مفوض السفارة (لم يحدده) سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة”، دون ذكر توضيحات أخرى.

وكانت إثيوبيا أغلقت، الشهر الماضي، سفارتها في مجموعة دول بينها الجزائر والمغرب والكويت، من دون قطع علاقاتها الدبلوماسية بهذه الدول ترشيدا للنفقات.

وفي 3 من سبتمبر/أيلول الجاري، علق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي على ذلك قائلا في تصريحات صحفية “لا نسمي ذلك إغلاقا للسفارات بل تقليل للعدد، وتعديل لطريقة العمل وتحقيق للكفاءة وإدارة للتكلفة”.

وأضاف “يمكن مواصلة علاقاتنا الدبلوماسية دون إقامة سفارة وممثلين في أي بلد”.

وكبّدت الحرب التي تخوضها إثيوبيا ضد إقليم تيغراي، منذ نحو عام، كلفة اقتصادية ضخمة قد تستغرق سنوات لإصلاحها.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 26 من أغسطس/آب الماضي، بأن الصراع في تيغراي”استنزف ما يزيد على المليار دولار من خزينة إثيوبيا”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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