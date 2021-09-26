انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

اغتاله رصاص الاحتلال.. والدة الشهيد زكريا بدوان تبكيه بكلمات مؤثرة (فيديو)

فلسطينيون يحتجون على استشهاد خمسة على يد الاحتلال (مواقع التواصل)
فلسطينيون يحتجون على استشهاد خمسة على يد الاحتلال (مواقع التواصل)
26/9/2021

قالت والدة الشهيد زكريا بدوان إنه كان من أبر الناس بأهله، لكن رصاص الاحتلال اغتاله واختطفه من عائلته وأولاده.

وكان بدوان أحد 5 فلسطينيين استشهدوا، الليلة الماضية، خلال حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا زراعيًا في منطقة خلة العين بقرية بيت عنان، وأطلقت النار والقذائف باتجاهه، وأن دوي انفجار ضخم سمع في محيط منطقة خلة العين.

ونقلت (وفا) عن شهود عيان قولهم إن طائرات مسيرة حلقت في أجواء قرى شمال غربي القدس، وأعلنت قوات الاحتلال قرية بيت عنان وخلة العين، منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

ونعى فلسطينيون على منصات التواصل الشهداء الفلسطينين الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في وقت اقتحم فيه عدد من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية مستخدمين الأبواق على باب الرحمة من الخارج.

واقتحم 651 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن ناطق باسم جيش الاحتلال قوله إن تبادلًا لإطلاق النار وقع في حوادث عدة بالضفة الغربية خلال عملية واسعة النطاق لقوات الجيش ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضافت الصحيفة نقلًا عن الناطق العسكري أن الحديث يدور حول عملية اعتقال واسعة النطاق تتعلق بالبنية التحتية لحركة حماس التي تتابعها شرطة الاحتلال منذ أيام عدة، وأن حملة الاعتقالات نٌفّذت في 3 مناطق بالضفة.

وتتم الاقتحامات للمسجد الأقصى على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للاقتحامات منذ عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

تحديث لنظام أندرويد يتيح التحكم في الهاتف والتواصل معه بإيماءات الوجه

يتيح التحديث رصد كاميرا الهاتف لإيماءات وجه المستخدم (غيتي)

متأثرا بجلال الدين الرومي.. قس أمريكي يعتنق الإسلام ويستقر في تركيا (فيديو)

تأثر فينتر كثيرًا بالتعاليم وبالأجواء المعنوية التي ترافق طقوس الطريقة المولوية (الأناضول)

كورونا.. ما “العدوى المخترقة”؟ وما احتمالات الإصابة بها؟

التطعيم ضد فيروس كورونا لا يعني إهمال الإجراءات الاحترازية (غيتي)

دراسة تكشف عن العلاقة بين الأغاني الواسعة الانتشار والأمراض المعدية.. ما هي؟

وجدت دراسات التصوير العصبي أن المراهقين من المرجح أن يغيروا رأيهم في أغنية عند إعطاء رأي الآخرين (غيتي)
الأكثر قراءة

“الهند تقتل المسلمين”.. لقطات مروعة تفجر غضبا عارما واعتقال مصور داس مسلما (فيديو)

استمر الصحفي في ركل الرجل حتى بعد إصابته ووقوعه على الأرض (مواقع التواصل)

احتفال بزفاف في مصر يتحول إلى كارثة خلال لحظات (فيديو)

انتظرته عريسا فعاد شهيدا.. الفلسطينية “دنيا” تودع خطيبها في مشهد مؤثر (صور)

حدد أسامة موعد زفافه أمس وهو يحتفل بعيد ميلاده برفقة خطيبته (الجزيرة مباشر)

عبر الجزيرة مباشر.. قيادي مستقيل من النهضة يهاجم قيادتها والحركة ترد (فيديو)

راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي (رويترز)