اغتاله رصاص الاحتلال.. والدة الشهيد زكريا بدوان تبكيه بكلمات مؤثرة (فيديو)

قالت والدة الشهيد زكريا بدوان إنه كان من أبر الناس بأهله، لكن رصاص الاحتلال اغتاله واختطفه من عائلته وأولاده.

وكان بدوان أحد 5 فلسطينيين استشهدوا، الليلة الماضية، خلال حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

" كان زي الغزال إمبارح وكان بيبوس إيدي"

لحظات مؤثرة مع أم الشهيد #زكريا_بدوان الذي سقط برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بدو شمال غرب #القدس pic.twitter.com/f5nfkSjTQ7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2021

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا زراعيًا في منطقة خلة العين بقرية بيت عنان، وأطلقت النار والقذائف باتجاهه، وأن دوي انفجار ضخم سمع في محيط منطقة خلة العين.

ونقلت (وفا) عن شهود عيان قولهم إن طائرات مسيرة حلقت في أجواء قرى شمال غربي القدس، وأعلنت قوات الاحتلال قرية بيت عنان وخلة العين، منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

ونعى فلسطينيون على منصات التواصل الشهداء الفلسطينين الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في وقت اقتحم فيه عدد من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية مستخدمين الأبواق على باب الرحمة من الخارج.

أنعي ببالغ الأسى شعبنا الفلسطيني ب #شهداء_الفجر في القدس وجنين : أحمد زهران ومحمود حميدان و #زكريا_بدوان و #أسامة_صبح والفتى #يوسف_صبح ،المجد والخلود لأرواح الشهداء الخمسة والصبر والسلوان لعائلاتهم ومحبيهم، والحرية لشعبنا من هذا الاحتلال المجرم وانتهاكاته المتواصلة بحق أبنائنا. — غصون روحي (كاتبة فلسطينية) (@Ghsoon22) September 26, 2021

واقتحم 651 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن ناطق باسم جيش الاحتلال قوله إن تبادلًا لإطلاق النار وقع في حوادث عدة بالضفة الغربية خلال عملية واسعة النطاق لقوات الجيش ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

والدة الشهيد زكريا بدوان من بلدة بدو شمال غرب القدس تتحدث عن استشهاده pic.twitter.com/IhDEgrg9u3 — Wafa News Agency (@WAFA_PS) September 26, 2021

وأضافت الصحيفة نقلًا عن الناطق العسكري أن الحديث يدور حول عملية اعتقال واسعة النطاق تتعلق بالبنية التحتية لحركة حماس التي تتابعها شرطة الاحتلال منذ أيام عدة، وأن حملة الاعتقالات نٌفّذت في 3 مناطق بالضفة.

وتتم الاقتحامات للمسجد الأقصى على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للاقتحامات منذ عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.