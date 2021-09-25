من بينهم مستشار الرئيس ماكرون.. هواتف وزراء فرنسيين تعرضت للقرصنة من برنامج إسرائيلي

قالت تقارير إخبارية إنه جرى استهداف هواتف خمسة وزراء فرنسيين ومستشار دبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواسطة برنامج القرصنة الإسرائيلي (بيغاسوس).

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر لم تسمها صحة الخبر أمس الجمعة، مؤكدة بذلك تقريرا نشره الموقع الاستقصائي (ميديابار).

ورصدت أجهزة الأمن الفرنسية البرمجية خلال تفقّد الهواتف، وهي تعتقد أن القرصنة وقعت بين عامي 2019 و2020، وفق تقرير أصدره الجمعة، موقع ميديابار.

ويمكن لبرنامج (بيغاسوس) الذي طوّرته شركة (إن.إس.أو غروب) الإسرائيلية أن يشغّل كاميرا الهاتف الذكي والميكروفون وأن يستحصل على بيانات الهاتف دون موافقة صاحبه.

رسم توضيحي لهاتف به موقع الويب الإسرائيلي الذي يعرض برنامج التجسس(غيتي)

وفي يوليو/ تموز سربت قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم (إن.إس.أو) موضع اهتمام منذ عام 2016.

وكانت وسائل الإعلام التي كشفت تحقيقاتها هذه المعلومات ومن بينها (الواشنطن بوست والغارديان ولوموند) قد أفادت حينها بأن القائمة المسرّبة تضم أحد الأرقام الهاتفية الخاصة بماكرون وأرقام وزراء فرنسيين عدة.

والوزراء المستهدفون هم وزير التربية جان ميشال بلانكيه، ووزيرة الوحدة (التابعة لوزارة الداخلية) جاكلين غورو، ووزير الزراعة جوليان دونورماندي، ووزيرة الإسكان إيمانويل وارغون، ووزير الاغتراب سيباستيان لوكورنو.

وأكد مصدران فرنسيان مطّلعان على التحقيق صحة المعلومات الواردة في التقرير للوكالة، مشترطين عدم كشف هويتيهما لعدم حيازتهما تصريحا بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هاتفها من بين الهواتف التي تحقّقت منها الوكالة الوطنية لأمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات، لكنّها لم تبلغ بشيء بالنسبة للتحقيق.

وقال أحد مساعديها إن “الوزيرة غير مخوّلة الاطّلاع على أي من أسرار الدولة، لذا لا نرى جدوى من التجسس عليها”.