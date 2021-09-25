مصر.. مصلحة الضرائب تستهدف صناع المحتوى بقرار جديد

أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية المصرية، ورئيس مصلحة الضرائب بدء تحصيل الضرائب من صناع المحتوى على الإنترنت والمدونين الذين يحصلون على مبالغ مالية قدرها نصف مليون جنيها (نحو 32 ألف دولار) سنويا.

وقال في بيان إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرزـ اليوتيوبرز) عليهم فتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل.

وأوضح أن القرار سيطبق على من بلغت إيرادتهم من صناعة المحتوى الإلكتروني نصف مليون جنيه خلال 12 شهرا.

كما أشار إلى أن صناع المحتوى تم إدراجهم تحت فئة الشركات التي تستخدم المنصات الرقمية لعرض المنتجات، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

#مصر تفرض ضرائب على صناع المحتوى متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط pic.twitter.com/gSjibww3SW — Hassan KHodary (@hassan2khodary) September 25, 2021

ويأتي القرار في أعقاب تقديم أميرة أبوشقة، النائبة في البرلمان المصري في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، قانونا لتقنين عمل سوق إعلانات مواقع التواصل، بهدف ما سمته “الحفاظ على حق الدولة في عائد أموال هذا المورد الاقتصادي”.

وقالت النائبة في تصريحات نقلها موقع صدى البلد المصري، “هناك سوق تجاري كبير واقتصاد مواز ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمين علي هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون رقيب ودون حساب”.

وطالبت بـ”إرساء آلية تشريعه تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة المصرية”.

وخرجت أصوات عدة مناهضة وأخرى مؤيدة لقرار مصلحة الضرائب المصرية، لاسيما في ظل حالة من السخط العام إزاء مستوى وجودة المحتوى الذي يقدم على مواقع التواصل الاجتماعي من مصر.

هو لو واحد دخلة نص مليون من ال blogging او الإعلانات ميدفعش ضرايب ليه يا جماعة، ليه بجد؟ لما اللي دخله ٤ الاف في الشهر مش معفي من الضرايب ابو ربع مليون و نص مليون يتعفي ليه؟ — Marianne (@mariannewagih) September 25, 2021

وليه بتدفع ضرايب على كل سلعة بتشتريها من البقال؟

لو بالمنطق ده الدولة مش هيجيلها أي إيراد الضرايب مش فلوس قصاد خدمة مباشرة، لكن فلوس قصاد خدمات ممكن مايبقاش ليها علاقة بنشاطك اللي بتدفع عليه ضرايب، زي المستشفى والمدرسة والطريق، وحتى البنية التحتية للإنترنت اللي بتستعمله pic.twitter.com/ePdJml9JHw — LoayAlkhteep (@LoayAlkhteep) September 25, 2021

وفي تقرير نشرته صحيفة المصري اليوم، السبت، رصدت متوسط أرباح صناع المحتوى في مصر، وقالت إنها تقدر بالملايين.

وقالت الصحيفة إن الثنائي (أحمد وزينب) والذي يقدم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، تصل أرباح قناتهما السنوية إلى مليون و400 ألف دولار.

كما أشارت إلى أن أرباح القناة الخاصة بالزوجين (حمدي ووفاء) على اليوتيوب تحقق أرباحا مرتفعة تصل إلى 4 ملايين و400 ألف دولار.

وحققت القناة الخاصة بهما والقائمة بشكل أساسي على التحديات بين الزوجين، نحو 92 مليون مشاهدة خلال أغسطس/ آب الماضي وحده، حسب المصدر ذاته.

وبعد الشهرة الواسعة التي حصدها الثنائيان، تمكنا من افتتاح مطاعم خاصة بهما في العاصمة المصرية القاهرة، ما لفت الأنظار إلى حجم الثروة التي حققاها من المشاهدات على مواقع التواصل ويوتيوب.

وتشير عدد من الإحصائيات أن عملية التربح من يوتيوب تبدأ بدفع الموقع مبلغا يقدر بحوالي نصف دولار إلى دولارين مع كل ألف مشاهدة.

ويحدد (يوتيوب) قيمة المبلغ المدفوع على كل ألف مشاهدة، وفق مكان المشاهدة وقوة القناة.

يشار إلى أن منصة يوتيوب تمنح أعلى عائد مادي على المشاهدات، يليها موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام.

وبشكل عام، يتحصل صناع المحتوى على عائد مادي من إنستغرام من خلال عمليات الدعاية والهدايا التي يحصلون عليها من الشركات عند الاعتماد عليهم لترويج سلعة أو خدمة ما.

وبجانب عدد المتابعين الهائل لبعض صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، يكون حجم الوصول إلى منشوراتهم هو معيار تفوقهم على المنصات الاجتماعية.

هم اليوتيوبرز الي حياتهم بتتغير في شهور من بيوت متواضعة ومستوى تحت المتوسط لفلل وعربياتBmw وMercedes ومستوى معيشة فاره بيعيطوا عشان هيدفعوا ضرايب ؟!

انتوا هبل يا جماعه ده مفيش حد لازم يدفع ضرايب غيركوا

الناس بتدفع ضرايب على مرتباتها الي بياخد اكتر ٨٠٠٠ في السنة/ بكرر تاني فالسنة — sara baha2 (@SaraBaha2) September 25, 2021