“عبرة للآخرين”.. طالبان تعلق جثث خاطفين في ساحات أفغانية (فيديو)

علّقت حركة طالبان، اليوم السبت، جثث 4 خاطفين في ساحات مختلفة بمدينة هرات (غربي أفغانستان) بعد ساعات من مقتلهم خلال اشتباكات مع قواتها.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) المحلية عن مسؤولين من طالبان (لم تسمّهم) قولهم إن “الرجال الأربعة الذين عُلقت جثثهم عند مفترق الطرق بمدينة هرات كانوا قد اختطفوا رجل أعمال مع ابنه”.

وأضاف المسؤولون أن “الخاطفين قُتلوا خلال اشتباكات مع قوات طالبان”، مؤكدين أن “جثث الرجال عُلِّقت عند مفترق الطرق لتكون عبرةً للخاطفين الآخرين”.

ولم يكن رجل الأعمال الذي جرى إنقاذه هو وابنه على استعداد للتحدث لـ(طلوع نيوز) إلا أن أقاربهما أكدوا أنهما اختطفا خارج متجر الوقود الخاص بهما.

ويشكل الاختطاف مشكلة كبيرة في هرات، حسب السكان، الذين حثوا طالبان على قمع هذه الظاهرة.

وتعهدت طالبان بالعمل على قمع الخاطفين، حسب المصدر نفسه.





والأسبوع الماضي، أنقذت قوات طالبان فتى من الخاطفين في مدينة هرات، حسب المسؤولين.

​​​​​​​ومنتصف أغسطس/آب الماضي، تمكنت حركة طالبان من السيطرة على أفغانستان، وذلك بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد نهاية الشهر ذاته.