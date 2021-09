مصرع صحفي هندي وفقدان مسعف من أجل إنقاذ فيل (فيديو)

لقى الصحفي في تليفزيون (أوديشا) الهندي أدريان داس (39 عاما) مصرعه، الجمعة، خلال مشاركته في مهمة إنقاذ فيل كان عالقا في نهر ماهادي بوادي موندالي في ولاية أوديشا، شرقي الهند.

وكان الصحفي على متن قارب مطاطي يضم عدد من المنقذين والمسعفين لمتابعة عملية إنقاذ الفيل العالق في النهر.

وقالت الشرطة الهندية إن “تيار رياح شديد تسبب في انقلاب القارب ما أسفر عن وفاة الصحفي وفقدان مسعف وإصابة آخرين”، حسبما نقلت صحيفة (ذا هندو) الهندية.

ووثق برافين أنغوسامي ـواحد من فريق الإنقاذـ بكاميرته اللحظة التي انقلب فيها القارب، ونشر هذا المقطع المصور على موقع تويتر.

#OperationGaja was a joint operation by Forest Department & Disaster Action Force to rescue a stranded 🐘 tusker from Mahanadi River, Odisha. A local journalist accompanying the team lost his life unfortunately (don't know why he was allowed to be there)pic.twitter.com/HtmvGfIeRS

— Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) September 24, 2021