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الأخبار|الهند

مصرع صحفي هندي وفقدان مسعف من أجل إنقاذ فيل (فيديو)

محاولات إنقاذ فيل (روتيرز)
محاولات إنقاذ فيل (روتيرز)
24/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202104:44 AM (مكة المكرمة)

لقى الصحفي في تليفزيون (أوديشا) الهندي أدريان داس (39 عاما) مصرعه، الجمعة، خلال مشاركته في مهمة إنقاذ فيل كان عالقا في نهر ماهادي بوادي موندالي في ولاية أوديشا، شرقي الهند.

وكان الصحفي على متن قارب مطاطي يضم عدد من المنقذين والمسعفين لمتابعة عملية إنقاذ الفيل العالق في النهر.

وقالت الشرطة الهندية إن “تيار رياح شديد تسبب في انقلاب القارب ما أسفر عن وفاة الصحفي وفقدان مسعف وإصابة آخرين”، حسبما نقلت صحيفة (ذا هندو) الهندية.

ووثق برافين أنغوسامي ـواحد من فريق الإنقاذـ بكاميرته اللحظة التي انقلب فيها القارب، ونشر هذا المقطع المصور على موقع تويتر.

وكان هناك مصور صحفي آخر على متن القارب، ما زال يتلقى العلاج في الرعاية المركزة إثر الحادث.

يشار إلى أن عملية إنقاذ الفيل هي مهمة مشتركة بين إدارة الغابات وقوة مكافحة الكوارث، وحضور الصحفيين لتغطية الحدث جزء من مهمتهم العملية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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