ساعي البريد في بحيرة جنيف.. الركض والقفز مهارتان أساسيتان (فيديو)

في مقاطعة (والورث) بولاية ويسكونسن الأمريكية، يحاول، سنويا، الشباب الرياضيون الحصول على وظيفة صيفية فريدة من نوعها وهي القفز من وإلى قارب متحرك، من أجل توفير خدمة البريد لسكان بحيرة جنيف.

و يحتاج شباب والورث، من أجل الفوز بهذه الوظيفة الصيفية، إثبات قدرتهم على القفز من قارب متحرك إلى الرصيف الخاص بصندوق البريد، وتسليم البريد، ثم القفز مرة أخرى إلى القارب في وقت قياسي.

وتعد هذه الطريقة في تسليم البريد لسكان بحيرة جنيف “نوعا من الحفاظ على التقاليد المحلية” المستمرة منذ 105 عاما، حسبما نقل موقع “أوديتي سنترال”.

وقديما، كان سكان بحيرة جنيف يتلقون البريد عن طريق القوارب، قبل بناء الطرق في المنطقة.

ومنذ العام 1916، أصبحت هذه الممارسة إلى حد ما من التقاليد المحلية، التي تجذب الكثير من السائحين إلى المنطقة، ويتم إحيائها في فصل الصيف سنويا.

وخلال أشهر الصيف، يمكن للقارب البريدي حمل ما يقرب من 160 سائحًا على طول عمليات تسليم البريد.

وخلال تلك الرحلة، يستطيع السائحون مشاهدة سعاة البريد وهم يقفزون لوضع البريد في صندوق يبعد نحو عن 30 قدما عن الشاطئ، ويخدم سكان 60 منزلا في البحيرة.

وتوظف خدمة بريد الولايات المتحدة 6 سعاة لأداء هذه المهمة.

وتعقد خدمة البريد اختبارات سنوية على البحيرة لضمان اختيار السعاة الأكثر مهارة ولياقة.

ويتعين على المرشحين إثبات أنهم رياضيون بما يكفي للقفز من قارب يتحرك بسرعة 5 أميال في الساعة إلى رصيف خشبي لتسليم بريدهم من ثم القفز مرة أخرى إلى القارب قبل مغادرته المكان.