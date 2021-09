رشيدة طليب من الكونغرس: الفلسطينيون يعيشون في ظل نظام فصل عنصري يرتكب جرائم حرب (فيديو)

اتهمت عضوة مجلس النواب الأمريكي من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، إسرائيل بأنها “نظام فصل عنصري”، وأنها ارتكبت “جرائم حرب” ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في مقر مجلس النواب، الخميس، قبيل تمرير بأغلبية ساحقة تشريعا يخصص مليار دولار لتحديث منظومة القبة الحديدية في إسرائيل.

وأيد التشريع بموافقة 420 صوتا مقابل اعتراض 9 نواب فقط بينهم الديمقراطية رشيدة طليب، وامتناع 2 عن التصويت.

وقالت النائبة المعارضة للتشريع “لن أدعم أي جهد لتمكين جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف”.

وأضافت “لا يمكننا الحديث عن حاجة الإسرائيليين فقط للأمان، في وقت يعيش فيه الفلسطينيون في ظل نظام فصل عنصري عنيف. ويموتون مما أسمته هيومان رايتس ووتش جرائم حرب. علينا أن نتحدث أيضا عن حاجة الفلسطينيين للأمان من الهجمات الإسرائيلية”.

"I will not support an effort to enable and support war crimes, human rights abuses, and violence." https://t.co/2twCjbJrNH pic.twitter.com/W4zWwmnSug

وشددت طليب على ضرورة أن يكون أعضاء الكونغرس الأمريكي “متسقين” مع التزاماتهم تجاه توفير حياة بشرية آمنة للجميع.

وتابعت “يستحق الجميع أن يشعر بالأمان هناك”، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما وجهت طليب لومًا لزملائها على تخصيص أموال دافعي الضرائب لتمويل سلاح “تستغله إسرائيل لمهاجمة المصلين في أحد أقدس الأماكن الإسلامية، المسجد الأقصى، وارتكاب مرة أخرى العديد من جرائم الحرب”.

وأردفت “أعتقد اعتقادا راسخا أن بلدنا يجب أن يعارض بيع الأسلحة لأي شخص في أي مكان، دون الامتثال لقانون حقوق الإنسان”.

ومضت بالقول “الحكومة الإسرائيلية هي نظام فصل عنصري. هذه ليست كلماتي. هذا توصيف (منظمة) هيومن رايتس ووتش، والمركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)”

واختتمت بدعوة زملائها لدعمها في إرساء مبدأ حقوق الإنسان للجميع.

ـ هجوما شرسا

من جهته، تخلى النائب الديمقراطي من فلوريدا، تيد دويتش، عن كلمته المعدة مسبقا خلال الجلسة، للرد مباشرة على خطاب طليب.

وقال “لا يمكننى السماح لأحد زملائى بالوقوف على منصة مجلس النواب ووصف دولة إسرائيل (الديمقراطية اليهودية) بأنها دولة فصل عنصري”.

وأضاف “لنكن واضحين، توصيف دولة إسرائيل بشكل خاطئ يتفق مع أولئك الذين يدافعون عن تفكيك الدولة اليهودية الواحدة فى العالم”.

.@RepTedDeutch (D-FL) after @RepRashida's speech opposing #IronDome funding:

"I cannot allow one of my colleagues to stand on the floor of the House of Representatives and label the Jewish democratic state of Israel an apartheid state."https://t.co/2twCjbJrNH pic.twitter.com/M4Orlka4Q4

— CSPAN (@cspan) September 23, 2021