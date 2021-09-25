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الأخبار|إسبانيا

دخل مرحلة انفجار جديدة.. بركان جزر الكناري يقذف الحمم في الهواء وثورانه يشتد (فيديو)

25/9/2021

تدفقت أنهار من الحمم من داخل بركان جزر كناري واندفعت من فوهته في جزيرة (لا بالما الإسبانية) وأغلقت السلطات المطار مع زيادة شدة الثوران الذي دخل أعنف مراحله حتى الآن.

ومنذ أن بدأ ثوران البركان يوم السبت الماضي، تدفقت آلاف الأطنان من الحمم منه ودمرت مئات المنازل وأجبرت قرابة ستة آلاف شخص على النزوح.

وقالت السلطات اليوم السبت، إنه لن يتسنى لنحو 160 شخصا أجلتهم من ثلاث بلدات أخرى أمس الجمعة، العودة إلى منازلهم لجمع متعلقاتهم الشخصية.

وعزت السلطات ذلك لتطور الحالة الطارئة المتعلقة بالبركان، في حين قال خبراء إن البركان دخل مرحلة انفجار جديدة.

وذكرت هيئة الطوارئ في بيان مساء أمس الجمعة “سجلت قياسات مراقبة البركان التي نجريها منذ بداية الثوران أعلى نشاط للطاقة حتى الآن بعد ظهر الجمعة”.

وقالت شركة (أينا) التي تدير المطارات الإسبانية اليوم السبت إنها أغلقت مطار الجزيرة.

ولم يسفر ثوران البركان حتى الآن عن إصابات خطيرة أو وفيات، لكن 15% من محصول الموز ذي الأهمية الاقتصادية للجزيرة مهدد بالتلف وهو ما يهدد بدوره آلاف الوظائف.

كان بركان جزيرة (لا بالما) قد قذف الحمم في الهواء محدثا انفجارات مدوية صباح يوم الخميس، في حين كسا الرماد السّام المنطقة المحيطة به.

وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على المنازل والمدارس والمزارع.

ودمرت الحمم نحو 200 منزل ودفعت آلاف السكان للفرار، في حين أفادت تقديرات أن البركان تسبب في خسائر عقارية بقيمة نحو 87 مليون يورو (102 مليون دولار).

وعرض اتحاد البنوك الإسبانية المقار الشاغرة التي بحوزة البنوك لمن فقدوا منازلهم من السكان المحليين.

ونبّهت السلطات المحلية السكان إلى ضرورة غسل الخضروات جيدا محذرة من تناول أي أطعمة ملوثة بالرماد السام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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