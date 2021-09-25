انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|بريطانيا

بريطانيا.. بسبب أزمة سائقي الشاحنات أزمة وقود وتكدس سيارات في محطات الخدمة (فيديو)

طوابير سيارات أمام محطات الخدمة في بريطانيا(رويترز)
طوابير سيارات أمام محطات الخدمة في بريطانيا(رويترز)
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202105:52 PM (مكة المكرمة)

تفجرت أزمة وقود حادة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في كافة المدن البريطانية بسبب عجز في أعداد سائقي الشاحنات المختصة بتزويد محطات التعبئة في الوقود.

واستمرت طوابير الانتظار الطويلة في التكدس بشكل كبير، في حين حثّت الشرطة سائقي السيارات على التحلي “بالحكمة” وعدم الاتصال بهم إلا فيما يتعلق بجرائم جنائية أو اضطرابات واسعة النطاق.

وبدأ بعض أكبر المشغلين في المملكة المتحدة بالفعل بترشيد الوقود، ووضعت مجموعة ( EG ) حدا قدره 30 جنيها إسترلينيا لكل عميل في ما يقرب من 400 محطة، بينما تم إغلاق المضخات في بعض مواقع (BP و Esso و Tesco و Shell) وعدد من المحطات المحلية .

وتأتي الأزمة بسبب النقص الحاد في سائقي سيارات النقل وأغلبهم من دول الاتحاد الأوربي، مما دفع الحكومة البريطانية الآن لتخفيف قيود التأشيرات لجذب نحو 5 آلاف عامل أجنبي إلى البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

بدقات “بغ بن” بريطاينا تعلن خروجها من الاتحاد الأوروبي .. وجونسون يصفها بـ”اللحظات الرائعة”

بعد أربع سنوات ونصف من مسلسل خروج بريطانيا الطويل والمليء بالتحولات، خرجت المملكة المتحدة الخميس نهائيا من الاتحاد الأوربي، وفتحت صفحة جديدة من تاريخها وسط أزمة كبيرة تشهدها البلاد بسبب تفشي كورونا.

1/1/2021
المزيد من الأخبار

يصيب الرجال أكثر.. ما علاقة “فيتامين د” بالصلع؟

(غيتي)

الصين وكندا تطويان صفحة خلافهما بإطلاق سراح مديرة هواوي ومواطنَين كنديَّين

المديرة المالية لمجموعة هواوي مدينة فانكوفر (رويترز)

دخل مرحلة انفجار جديدة.. بركان جزر الكناري يقذف الحمم في الهواء وثورانه يشتد (فيديو)

مصر.. رئيس تحرير الأهرام الأسبق يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على حبسه

الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

“أنقذوا الطفل محمد”.. ناشطون يدعون لمعاقبة أب عراقي قيّد طفله وعذبه

مطالبات بتشريع قانون ضد العنف الأسري في العراق

بعد وقفها البيع في الأراضي المحتلة.. ولايات أمريكية تشن حربا على “بن آند جيري”

الشركة احتجت عن الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في حق الفلسطينيين (موقع أنسبلاش)

تونس.. استقالة 113 عضوا من حركة “النهضة” (فيديو)

(منصات التواصل)

العراق يرفض التطبيع مع إسرائيل ويؤكد: مؤتمر أربيل لا يمثلنا

الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)