بريطانيا.. بسبب أزمة سائقي الشاحنات أزمة وقود وتكدس سيارات في محطات الخدمة (فيديو)

تفجرت أزمة وقود حادة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في كافة المدن البريطانية بسبب عجز في أعداد سائقي الشاحنات المختصة بتزويد محطات التعبئة في الوقود.

واستمرت طوابير الانتظار الطويلة في التكدس بشكل كبير، في حين حثّت الشرطة سائقي السيارات على التحلي “بالحكمة” وعدم الاتصال بهم إلا فيما يتعلق بجرائم جنائية أو اضطرابات واسعة النطاق.

Selfish people yet again what is wrong with the our country England seriously fix up #Disgraceful #Petroluk #petrolouttastock pic.twitter.com/92OU1itY6c

وبدأ بعض أكبر المشغلين في المملكة المتحدة بالفعل بترشيد الوقود، ووضعت مجموعة ( EG ) حدا قدره 30 جنيها إسترلينيا لكل عميل في ما يقرب من 400 محطة، بينما تم إغلاق المضخات في بعض مواقع (BP و Esso و Tesco و Shell) وعدد من المحطات المحلية .

#petrolshortage #RoadRage this person tried to cut in line and entered a petrol station via the exit. He blocked a woman's car in and was told to please queue. He continued to #verballyabuse the staff when they would not let him fuel. Some people are just #Selfish #R pic.twitter.com/lrKE2ILxRU

— DevOps Panda (@DevopsPanda) September 24, 2021