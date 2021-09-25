بعد أربع سنوات ونصف من مسلسل خروج بريطانيا الطويل والمليء بالتحولات، خرجت المملكة المتحدة الخميس نهائيا من الاتحاد الأوربي، وفتحت صفحة جديدة من تاريخها وسط أزمة كبيرة تشهدها البلاد بسبب تفشي كورونا.
بريطانيا.. بسبب أزمة سائقي الشاحنات أزمة وقود وتكدس سيارات في محطات الخدمة (فيديو)
تفجرت أزمة وقود حادة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في كافة المدن البريطانية بسبب عجز في أعداد سائقي الشاحنات المختصة بتزويد محطات التعبئة في الوقود.
Last night… #Balham #Tooting #BrexitHasFailed pic.twitter.com/PerKGcRf0j
— Voilà! (@tripleseis) September 25, 2021
واستمرت طوابير الانتظار الطويلة في التكدس بشكل كبير، في حين حثّت الشرطة سائقي السيارات على التحلي “بالحكمة” وعدم الاتصال بهم إلا فيما يتعلق بجرائم جنائية أو اضطرابات واسعة النطاق.
Selfish people yet again what is wrong with the our country England seriously fix up #Disgraceful #Petroluk #petrolouttastock pic.twitter.com/92OU1itY6c
— 🥶❄️ Aamir Tahir ❄️ (@AamirTahir17) September 24, 2021
وبدأ بعض أكبر المشغلين في المملكة المتحدة بالفعل بترشيد الوقود، ووضعت مجموعة ( EG ) حدا قدره 30 جنيها إسترلينيا لكل عميل في ما يقرب من 400 محطة، بينما تم إغلاق المضخات في بعض مواقع (BP و Esso و Tesco و Shell) وعدد من المحطات المحلية .
#petrolshortage #RoadRage this person tried to cut in line and entered a petrol station via the exit. He blocked a woman's car in and was told to please queue. He continued to #verballyabuse the staff when they would not let him fuel. Some people are just #Selfish #R pic.twitter.com/lrKE2ILxRU
— DevOps Panda (@DevopsPanda) September 24, 2021
وتأتي الأزمة بسبب النقص الحاد في سائقي سيارات النقل وأغلبهم من دول الاتحاد الأوربي، مما دفع الحكومة البريطانية الآن لتخفيف قيود التأشيرات لجذب نحو 5 آلاف عامل أجنبي إلى البلاد.