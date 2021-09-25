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الأخبار|هولندا

امرأة تنجو بأعجوبة من الدهس أمام قطار سريع (فيديو)

(فيسبوك)
(فيسبوك)
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202109:16 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة وهي تعبر قضبان السكك الحديدية بفارق ثوان فقط قبل مرور قطار سريع في هولندا.

ويظهر المقطع المرأة وهي تعبر القضبان عدوا، وبعد أن اتجهت يسارا غيرت رأيها فجأة لتعود وتعبر القضبان من جديد بفارق ثوان فقط قبل مرور القطار بسرعة كبيرة.

ونشرت الشركة المسؤولة عن تشغيل القطارات في هولندا مقطع الفيديو وطلبت من الجميع عدم القيام بهذا التصرف لأن ذلك يمثل خطرا على الحياة.

وأشارت الشركة إلى ان مثل هذا التصرف يؤدي إلى تأخير خدمة القطارات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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