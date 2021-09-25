“أنقذوا الطفل محمد”.. ناشطون يدعون لمعاقبة أب عراقي قيّد طفله وعذبه

تداول ناشطون على موقع تويتر وسما بعنوان “أنقذوا الطفل محمد” تفاعلا مع مقطع فيديو أظهر طفلا قُيّدت يداه ووجهه ملطخ بالدم جراء ضرب والده له.

استعطف الطفل الذي أفادت وسائل إعلام أنه عراقي والده وطلب منه أن “يقتله حتى يرتاح” لكن كلماته لم تثن الأب عن مواصلة تعنيفه.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الجمعة، أنه أمر بتنفيذ الإجراءات القانونية واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه.

وأفادت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي على تويتر بأن رئيس الوزراء وجّه الأجهزة المختصة للتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده “مرتكب الجريمة”.

غياب القانون

وتساءل ناشطون عن سبب عدم تشريع قانون للحد من العنف الأسري في البلاد.

زين حضرتك الفيديو مخلاك تسرّع ب #تشريع_قانون_العنف_الاسري ولو هو البلد مابيه قانون — 𝒁𝒂𝒉𝒓𝒂 🧚‍♀️🇮🇶 (@zouzoubabe) September 23, 2021

ودعا الناشط حيدر عبود إلى عدم التوقف بعد إنقاذ محمد ومتابعة الضغط من أجل تشريع قوانين لحماية الأطفال والنساء والأسرة مشددا على أن أطفالا كثراً في وضع محمد لكن لا أحد يعرف عنهم شيئا.

عندما يتم إنقاذ محمد، يجب ألا يهدأ ويتوقف الموضوع. بل يجب الضغط من أجل تشريع قوانين لحماية الأطفال والنساء والأسرة.. هناك أطفال آخرون كثيرون وضعهم مثل محمد، ولا نعرف عنهم شيئاً.#تشريع_قانون_العنف_الاسري — Haider A. Abood (@h3ider_abood) September 25, 2021

وقالت ناشطة أخرى إن “هذا يحدث في العراق فقط” وتمنت أن يصبح للطفل قانون يحميه من التعنيف في بلدها، موضحة بدورها أن محمدا ليس الوحيد.

حسسبي الله ونعم الوكيل شوكت نخلص من هلعاهات الي موجوده بكثره بمجتمعنه شوكت يصير عدنه قانون مثل الاوادم يحمي الطفل بس بالعراق الاطفال هشكل هذا واحد بس من هووايييه مثله ديتعنفون ومحد يحجي بربكم طفل يتمنى يموت "طفل" ..الله ينتقم منكم بس #انقذوا_الطفل_محمد #تشريع_قانون_العنف_الاسري pic.twitter.com/C1KWjqhAky — • تبـِٰ̲ـآࢪڪ ؛🎶 (@Ta3ark) September 24, 2021

وقالت زهراء حيدر إن المطالبين بتشريع قانون ضد العنف الأسري يُتهمون بمحاولة تفكيك الأسرة العراقية.

لو طالبنا بـ #تشريع_قانون_العنف_الاسري

الكل يرجف ويبدون يقولون انتو قاعد تفككون اللسرة العراقية قاعد تخلون المراهقين يطيشون..عزيزي انت بس كافي تخلف وشوف هلطفل الي لاحول ولا قوه شصاير بي وعوف مصالحك الشخصيه وفكر مثل الاوادم!#انقذوا_الطفل_محمد — غـيم. (@zahraahaiderr11) September 24, 2021

تفاعل واسع

ووصل التفاعل مع الهاشتاج إلى الأردن حيث قالت الناشطة سلام إن مثل هذه التصرفات تخلق جيلا معنفا جسديا ونفسيا تكبر معه عقد نفسية تؤثر على محيطه في المستقبل داعية إلى معاقبة هذا الأب وكل من هم مثله.

بالزبط بهالطريقة و طرق تانية كتير عم ينولد و يكبر جيل تعبان معنف جسديا او نفسيا من قبل الاهل اللي بيترك بصمة مريضة فيهم و بتكبر معهم و على أساسها بصير عندهم عقد نفسية عميقة بتأثر على محيطهم و تعاملهم مع الآخرين. … العقاب لهذا الأب و لجميع من هم مثله #انقذوا_الطفل_محمد — salam™ 🕊 (@SalamHMH) September 25, 2021

وقال المتخصص في السلوك والظواهر النفسية عبد العزيز المسيلم إن “قسوة القلب تعني البعد عن الله وتؤدي إلى الشقاء وأنه حين تنعدم من القلوب الرحمة وتحل القسوة بدلا منها فإنها تصبح مثل الحجارة أو أشد قسوة”.

قسوة القلب تعني البعد عن الله وتؤدي إلى الشقاء قال الله تعالى { فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ } حين تنعدم من القلوب الرحمة وتحل القسوة بدلا منها فإنها تصبح مثل الحجارة أو أشد قسوة#انقذوا_الطفل_محمد — ﮼عبدالعزيزالمسيلم (@azizqet) September 25, 2021

واعتبرت إحدى الناشطات أن الفيديو موجع وأن كلمات الطفل وهو يطلب من والده أن يقتله حتى يرتاح مؤثرة جدا.