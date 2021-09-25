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“أنقذوا الطفل محمد”.. ناشطون يدعون لمعاقبة أب عراقي قيّد طفله وعذبه

مطالبات بتشريع قانون ضد العنف الأسري في العراق
مطالبات بتشريع قانون ضد العنف الأسري في العراق
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202111:50 AM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على موقع تويتر وسما بعنوان “أنقذوا الطفل محمد” تفاعلا مع مقطع فيديو أظهر طفلا قُيّدت يداه ووجهه ملطخ بالدم جراء ضرب والده له.

استعطف الطفل الذي أفادت وسائل إعلام أنه عراقي والده وطلب منه أن “يقتله حتى يرتاح” لكن كلماته لم تثن الأب عن مواصلة تعنيفه.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الجمعة، أنه أمر بتنفيذ الإجراءات القانونية واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه.

وأفادت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي على تويتر بأن رئيس الوزراء وجّه الأجهزة المختصة للتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده “مرتكب الجريمة”.

غياب القانون

وتساءل ناشطون عن سبب عدم تشريع قانون للحد من العنف الأسري في البلاد.

ودعا الناشط حيدر عبود إلى عدم التوقف بعد إنقاذ محمد ومتابعة الضغط من أجل تشريع قوانين لحماية الأطفال والنساء والأسرة مشددا على أن أطفالا كثراً في وضع محمد لكن لا أحد يعرف عنهم شيئا.

وقالت ناشطة أخرى إن “هذا يحدث في العراق فقط” وتمنت أن يصبح للطفل قانون يحميه من التعنيف في بلدها، موضحة بدورها أن محمدا ليس الوحيد.

وقالت زهراء حيدر إن المطالبين بتشريع قانون ضد العنف الأسري يُتهمون بمحاولة تفكيك الأسرة العراقية.

تفاعل واسع

ووصل التفاعل مع الهاشتاج إلى الأردن حيث قالت الناشطة سلام إن مثل هذه التصرفات تخلق جيلا معنفا جسديا ونفسيا تكبر معه عقد نفسية تؤثر على محيطه في المستقبل داعية إلى معاقبة هذا الأب وكل من هم مثله.

 

وقال المتخصص في السلوك والظواهر النفسية عبد العزيز المسيلم إن “قسوة القلب تعني البعد عن الله وتؤدي إلى الشقاء وأنه حين تنعدم من القلوب الرحمة وتحل القسوة بدلا منها فإنها تصبح مثل الحجارة أو أشد قسوة”.

 

واعتبرت إحدى الناشطات أن الفيديو موجع وأن كلمات الطفل وهو يطلب من والده أن يقتله حتى يرتاح مؤثرة جدا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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