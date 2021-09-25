أردوغان يتعهد بالمضي قدما في إنجاز صفقة جديدة من صواريخ إس400 الروسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستشتري منظومة دفاعات صاروخية روسية جديدة بالرغم من المعارضة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد حثت تركيا على عدم المضي قدما في تسلم الصواريخ الروسية طراز (إس-400) والتخلي عن البطاريات التي حصلت عليها بالفعل، حتى مع بدء أنقرة محادثات مع موسكو حول تسليم نظام ثان من الصواريخ، حسب وكالة (بلومبرغ) للأنباء، اليوم السبت.

وتتفاوض تركيا وروسيا بشأن نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي قبل عملية شراء محتملة لنظام ثانٍ، وكانت تركيا قد حصلت على أول بطارية عام 2019.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعة الدفاع التركية بسبب شراء صواريخ (إس-400)، قائلة إن النظام الروسي ربما يُستخدم لجمع معلومات استخباراتية بشأن الطائرة الشبح (إف-35)، التي تصنعها شركة (لوكهيد-مارتن).

وقال أردوغان في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس) الأمريكية “لن يتمكن أي شخص من التدخل فيما يتعلق بنوع الأنظمة الدفاعية التي نحصل عليها ومن أي دولة وعلى أي مستوى”، وذلك في حديثٍ مع مارغريت برينان المراسلة الإخبارية لشبكة (سي. بي. إس).

ونقل تلفزيون (خبر ترك) عن الرئيس التركي، أول من أمس الخميس، قوله إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة ليست صحية وإن واشنطن بحاجة إلى “تسوية” القضايا المتعلقة بشراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400).

وتوترت العلاقات بشدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، العام الجاري، عندما فرضت واشنطن عقوبات على صناعة الدفاع التركية بسبب أنظمة (إس-400)، وطُردت أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة (إف-35)، وقد كانت ضمن مشتريها ومصنعيها.

ونقل (خبر ترك) عن أردوغان قوله للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “لا أستطيع أن أقول إن العلاقات التركية الأمريكية صحية، اشترينا طائرات (إف-35) ودفعنا 1.4 مليار دولار ولم نتسلم تلك الطائرات. ينبغي أن تحل الولايات المتحدة هذا الأمر أولا”.

وأضاف أن أنقرة ستلبي احتياجاتها الدفاعية من أماكن أخرى إذا لم تساعدها واشنطن في هذا الصدد.