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نتائج مشجعة لعلاج جديد لأكثر أشكال سرطان العين شيوعا

الدراسة السريرية أظهرت فاعلية علاج (تيبنتافوسب) المناعي في بقاء المصابين بهذا السرطان على قيد الحياة (غيتي)
الدراسة السريرية أظهرت فاعلية علاج (تيبنتافوسب) المناعي في بقاء المصابين بهذا السرطان على قيد الحياة (غيتي)
24/9/2021-|آخر تحديث: 24/9/202110:12 PM (مكة المكرمة)

قال معهد (كوري) الفرنسي إن نتائج دراسة جديدة أظهرت نتائج مشجعة في علاج “سرطان الجلد العنبي”، الذي يصيب القزحية أو الجسم الهدبي أو غلاف العين المشيمي.

وأضاف أن الدراسة السريرية أظهرت فاعلية علاج (تيبنتافوسب) المناعي في بقاء المصابين بهذا السرطان على قيد الحياة.

وقالت مجلة (نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين) -التي نشرت نتائج الدراسة- إن الورم العنبي هو أكثر أشكال سرطان العين شيوعا، إذ يصيب واحدا من كل ثلاثة مرضى.

وتبين الدراسة -أجريت على 378 مريضا- إن 73% ممن تلقوا “تيبنتافوس” بقوا على قيد الحياة لمدة عام واحد، في حين بلغت النسبة 59% لدى المرضى الآخرين.

كما لوحظ أن 31% من المرضى الذين عولجوا بـ(تيبنتافوس) لم يتعرضوا لأي انتكاسة بعد ستة أشهر مقارنة بـ19% من المرضى الذين تلقوا علاجات أخرى.

ويؤدي (تيبنتافوس) إلى تحفيز الاستجابة المناعية المستهدفة، ويمكن استخدامه في نحو 45% من حالات المرضى الذين لديهم النمط المصلي الضروري لتحفيز هذه المناعة المضادة للورم الميلاني.

وقالت صوفي ببيرنو نيومان المتخصصة في أبحاث الأورام في معهد (كوري) وتولت تنسيق الدراسة في فرنسا إن “هذه النتائج مثيرة للغاية”.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه يمكن الحصول على (تيبنتافوس) حاليا بموجب تصريح مؤقت للاستخدام من (معهد كوري) والمراكز التي شاركت في الدراسة.

ومن المفترض أن يصبح العلاج متاحا على نطاق واسع في الأشهر المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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