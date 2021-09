مقتل وإصابة 13 شخصا في حادث إطلاق نار داخل متجر بولاية تنيسي الأمريكية (فيديو)

قتل شخص وأصيب 12 آخرون عندما فتح مهاجم النار، مساء أمس الخميس، بمتجر في ضاحية بولاية تنيسي الأمريكية قبل أن يُعثر على مطلق الرصاص منتحرا فيما يبدو.

وقال قائد الشرطة إن ضباط إنفاذ القانون هرعوا إلى مسرح الجريمة بعد إطلاق النار مباشرة في متجر (كروغر) وبدأوا في تقديم العون للضحايا ولآخرين اختبأوا داخل المتجر.

وأشار المسؤول إلى أن رجال الشرطة وجدوا أشخاصا مختبئين داخل الثلاجات وفي مكاتب مغلقة، وأكد أن بعض الناجين إصاباتهم خطيرة ونقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.

وقال إن مطلق النار الذي يُعتقد بأنه تصرف بمفرده، وُجد ميتا نتيجة عيار ناري أصاب به نفسه في مرآب للسيارات خارج المتجر.

Breaking News: A gunman opened fire inside a grocery store in Collierville, Tennessee, killing one and injuring at least 12 before he shot and killed himself, the authorities said. https://t.co/xt5F8r14f7

— The New York Times (@nytimes) September 23, 2021