عباس يمهل الاحتلال الإسرائيلي عام واحد للعودة إلى حدود 1967 (فيديو)

أمهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاحتلال الإسرائيلي، عام واحد للانسحاب من أراضي العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة أذيعت، اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76.

وطالب عباس، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادررة السلام العربية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (مكونة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة).

وقال إن الفلسطينيين “على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف: “حتى لا تبقى مبادرتنا هذه دون سقف زمني، نقول إن أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي عاما واحدا لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.

كما هدد عباس باللجوء إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي، لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين.

وأشار إلى تهرب الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة من الحل السياسي القائم على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

وتابع أن إسرائيل تواصل “الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني، وطرح مشاريع اقتصادية وأمنية بديلة واهية”.

وأردف قائلا: “لا نجد شريكا في إسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين”.

كما اعتبر عباس ما يقوم به الاحتلال “مخطط أحادي الجانب لن يحقق الأمن والاستقرار لأي طرف”.

وأوضح أن هذه المخططات “تعيق جهود السلام الحقيقي، وتطيل أمد الاحتلال، وتكرس واقع الدولة الواحدة العنصرية”.

وفي السياق، انتقد عباس المجتمع الدولي، وقال:”ما يؤسف له أن جميع سياسات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة تجاه حل القضية الفلسطينية فشلت حتى الآن”.

واستدرك بالقول: “لم تتمكن تلك السياسات من محاسبة إسرائيل ومساءلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي؛ ما جعل إسرائيل التي تدعي بأنها دولة ديمقراطية تتصرف كدولة فوق القانون”.

ويأتي تحذير عباس على خلفية غياب أي أفق سياسي للحل، وتعثر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ عام 2014، وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، عدم رغبته في إقامة دولة فلسطينية مستقلة في عهده.

وتوقفت المفاوضات بين الطرفين بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية).

وفي 3 أبريل/ نيسان الماضي، قرر عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة.

وتحكم السلطة الفلسطينية أربعين في المئة من الضفة الغربية فيما تسيطر إسرائيل التي تتحكم بكل مداخل المنطقة، على بقية الأجزاء فضلا عن المستوطنات المقامة فيها.