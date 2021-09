كيف يمكن للأنظمة الغذائية أن تسهم في حماية كوكب الأرض؟

ناشد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمّة عالمية، أمس الخميس، دول العالم التحوّل إلى أنظمة غذائية تحمي الكوكب وتقيه شرور النزاعات المسلّحة والأوبئة والتغيّر المناخي.

وقال غوتيريش -أمام القمة التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن نظم الغذاء ينبغي أن يدعم صحة ورفاهية جميع البشر ويحمي الكوكب ويعزز الازدهار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة -في أول قمة عالمية عن مستقبل الغذاء- إن هناك مليارات البشر يعانون زيادة الوزن وملايين آخرين يعانون الجوع في حين يُهدر ثلث الغذاء.

وأكد أن الطريقة التي ينتج بها العالم الغذاء ويصنعه ويستهكله تسهم في ثلث انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف “ينبغي لنا كمجتمع دولي تغيير نهجنا إزاء عمليات الدعم الزراعي ودعم العمال، نحن في حاجة لإعادة التفكير في رؤيتنا للغذاء وقيمته، ببساطة ليس باعتباره سلعة تخضع للتجارة بل حقا يتشاركه الجميع”.

وتهدف القمة إلى إبراز ما تحقق من تقدم في 17 هدفا للتنمية المستدامة حددتها الأمم المتحدة عام 2015، منها القضاء على الجوع والفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين واتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.

وفي مواجهة الجوع الآخذ في الازدياد حول العالم وتسارع التغيّر المناخي وتداعياته على الإنتاج الزراعي، خصّصت الأمم المتّحدة نهار، أمس الخميس، بكامله لهذه القمّة.

واستغرق التحضير للقمة التي اعتبرت شديدة الأهمية عاماً ونصف وشارك فيها 85 رئيس دولة وحكومة بهدف تشجيع الدول على إصلاح نظمها الغذائية في محاولة لمواجهة التحدّيات.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أنّ الولايات المتّحدة تعهّدت خلال القمّة “وضع حدّ للمجاعة ولسوء التغذية” في العالم من خلال “استثمار مبرمج على مدى سنوات عدّة تزيد قيمته على 10 مليارات دولار ويرمي إلى تسريع التحوّل في النظم الغذائية”.

