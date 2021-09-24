فيديو مسرب لمدرب المنتخب المصري عن شيكابالا يثير أزمة.. ما القصة؟

في أول تعليق له على الفيديو المسرب من إحدى الفضائيات، قال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة القدم “شيكابالا ابني وهو يعلم ذلك وكنت أشد المؤيدين لانضمامه للمنتخب”.

وكان مقطع فيديو لضياء السيد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيه نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا متعهدا بعدم ضمه إلى المنتخب، ما اعتبره بعض الجماهير انحيازا ضد اللاعب.

وأشار المدرب في الفيديو المسرب لهدف اللاعب مجدي قفشة الذي اقتنص به بطولة أفريقيا لصالح النادي الأهلي على حساب الزمالك فيما يعرف بـ”نهائي القرن”، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مستخدما “لغة لا تليق بمدرب المنتخب المصري”، بحسب مغردين.

تخيل لما تبقى دي طريقه تفكير وكلام شخص في موقع مسئوليه كبير !! ربنا أراد تنكشف نواياه الخبيثه قدام مصر كلها 🤬#ضياء_السيد_برة_المنتخب pic.twitter.com/OCPckhXK6o — Amr Abd Elhai 🇪🇬 (@dramrabdelhai) September 23, 2021

وتحدث ضياء السيد أيضا عن أزمة تجديد اللاعب أشرف بن شرقي مؤكدا أن الدولي المغربي يتلاعب بإدارة الزمالك، فيما اعتبره كثيرون يتحدث بلغة المشجع المتعصب.

وأثار الفيديو انقساما جماهيريا حيث طالب البعض بإقالة ضياء السيد من منصبه فيما اعتبر آخرون تسريب المقطع عملًا غير أخلاقي مؤكدين أن حديثه كان على سبيل الدعابة.

ولم يتخذ اتحاد كرة القدم المصري أي قرار بعد بشأن الواقعة لكن مدرب المنتخب دافع عن نفسه عبر تويتر مشددا على احترامه لقائد فريق الزمالك.

انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية هى الاساس …. الفيديو المسرب دعابة بينى وبين اعداد البرنامج وشيكابالا ابنى وهو يعلم ذالك وفى عهدى واثناء ولايتى مع الامريكى بوب برادلى انا كنت اكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا فى المنتخب ١ pic.twitter.com/nmC1XB8Jtq — Diaa Elsayed (@diaaelsayed) September 23, 2021

ولم يكتف ضياء السيد بالتأكيد على أن انتماءه الكروي لا يؤثر على قرار ضم أي لاعب، بل أكد أيضا أن الفيديو المسرب تتحمل مسؤوليته قناة العربية التي كانت تجري معه الحوار وقال “سوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا العمل غير الأخلاقي”.

غير أن تعليقات ضياء السيد لم توقف مشاعر الغضب لدى أنصار ومحبي اللاعب شيكابلا بسبب الفيديو المسرب، فدشن ناشطون وسم (#ضياء_السيد_برا_المنتخب) للمطالبة باستباعده من إدارة منتخب مصر.

اما بالنسبة لقناة العربية سوف اقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا العمل الغير اخلاقى ٢ — Diaa Elsayed (@diaaelsayed) September 23, 2021

وغرد المستشار محمد عطية العضو السابق باللجنة المؤقتة لنادي الزمالك “بعيداً عن عدم أخلاقية التسريبات والتسجيل بغير إذن وهو أمر لا جدال فيه، لكن ما جاء على لسان المدرب العام للمنتخب الوطنى يكشف عن تعصب مقيت وكراهية واضحة لقائد نادى الزمالك وللنادى ذاته، ما يفقد معه هذا المدرب صلاحيته لمهمته ويزرع فتنة بلا داع ويستحق معها استبعاد من مهمته”.

وخاطب المدون وليد رشوان ضياء السيد “أن تكون مدرب منتخب ثم تشير للاعب معين من الزمالك وتقول لن يقترب من المنتخب، فهذه هي المشكلة لأنك أدخلت انتماءك في عملك وتعديت مسألة الدعابة”.

بعيداً عن عدم أخلاقية التسريبات والتسجيل بغير إذن وهو أمر لا جدال فيه .. بيد أن ما جاء على لسان المدرب العام للمنتخب الوطنى يكشف عن تعصب مقيت وكراهية واضحة لقائد نادى الزمالك وللنادى ذاته .. ما يفقد معه هذا المدرب صلاحيته لمهمته ويزرع فتنة بلا داع ويستحق معها استبعاد من مهمته — 𝔐𝔬𝔥𝔞𝔪𝔪𝔞𝔡 𝔖. 𝔄𝔱𝔱𝔦𝔞 (@moh_attia77) September 23, 2021

وفي المقابل استنكر صحفيون ورياضيون وعدد من نجوم الزمالك عملية التسريب بصرف النظر عن محتواه وكتب الصحفي الرياضي شريف حسن “رأيت الفيديو المسرب لكابتن ضياء السيد وأرى أنه تصرف وضيع وحقير ممن نشره، ولو كان إعلاميا أو يعمل في الإعلام ينبغي محاسبته على مخالفته لقواعد المهنة ومبادئها. للمصادر الحق في حماية ما يقولونه خارج التسجيل سواء على سبيل الهزار أو الجد”.

وكتب نجم الزمالك السابق ميدو قائلا “أعرف ضياء السيد منذ سنوات، رجل صادق ويكن للزمالك كل احترام. عندما كان مدربا لمنتخب الشباب اعتمد على عدد كبير من لاعبي الزمالك مثل عمر جابر ومحمد إبراهيم ودعمهم بشكل كبير للتواجد مع المنتخب الأول عندما كان مساعدا لبرادلي”.

وعلى فكرة ولا يفرقلي ان ضياء السيد اتريق ع الزمالك عادي ماحنا عارفين انه اهلاوي وطبيعي يعني يبقى كده

لكن تبقى مدرب منتخب وجاي حاطط لاعب في دماغك من الزمالك وتقول مش هايقرب للمنتخب دي هي المشكلة لانك هنا دخلت انتمائك في شغلك وطلعت بره قصة الهزار والزياط — Walid Rashwan « El Doc » (@w_rashwan) September 23, 2021