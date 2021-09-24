على عكس الرأي السائد.. منتجات الألبان قد تقلل من الإصابة بأمراض القلب

خلصت دراسة جديدة إلى أن البالغين الذين يتناولون نظاما غذائيا غنيا بالألبان ومشتقاتها تقل احتمالية إصابتهم بأمراض القلب بنحو 25%.

ولطالما ربطت الأبحاث السابقة بمنتجات الألبان بمشاكل القلب لأن منتجات مثل الحليب والجبن تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون.

وتشير دراسة أسترالية حديثة إلى أن العناصر الغذائية الأخرى الموجودة داخل منتجات الألبان لها تأثير وقائي على القلب كما تساعده على العمل بشكل طبيعي.

وأكدت الدراسة على أن الناس يجب أن يلتزموا بمنتجات الألبان التي تحتوي على إضافات أقل ولا تكون محلاة أو مملحة.

وقال الدكتور ماتي ماركلوند -من معهد جورج للصحة العالمية في أستراليا- إنه من الضروري تناول منتجات الألبان.

وفي وقت تقترح فيه بعض الإرشادات الغذائية اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم، ابتعد البعض الآخر عن هذه النصيحة، وعوضا عن ذلك فإن اقتراح منتجات الألبان قد يكون جزءا من نظام غذائي صحي مع التركيز على اختيار بعض منتجات الألبان، ومثال على ذلك الزبادي بدلا من الزبدة أو تجنب منتجات الألبان المحلاة المحملة بالسكر المضاف.

وقال ماركلون “في وقت قد تتأثر النتائج جزئيا بعوامل أخرى غير دهون الألبان، فإن دراستنا لا تشير إلى وجود أي ضرر لدهون الألبان في حد ذاتها”.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية إن الباحثين اختبروا دماء نحو 4 آلاف شخص في الستينيات من العمر في السويد، وتابعوا المشاركين لنحو 16 عاما وسجلوا عدد أحداث القلب والأوعية الدموية والوفيات التي حدثت.

مشتقات الألبان مصدر رئيسي لفيتامين B12 الذي يستخدم في بناء خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي (أ ف ب)

وتمت مقارنة النتائج مع 17 دراسة أخرى شبيهة شملت 43 ألف شخص من أمريكا والدنمارك وبريطانيا لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها.

وكشفت البيانات أن الذين تناولوا من دهون الألبان في نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة بنسبة 25% للإصابة بمشاكل في القلب مقارنة بمن تناولوا كميات أقل من منتجات الألبان.

وقالت الدكتورة كاثي تريو -من معهد جورج للصحة العالمية فرع أستراليا- إنه من الضروري تناول منتجات الألبان الصحية فقط.

وأوضحت “تشير الدلائل إلى أن التأثير الصحي لأغذية الألبان يعتمد بشكل أكبر على النوع، مثل الجبن واللبن والزبدة، بدلا من محتوى الدهون، وهو الأمر الذي أثار الشكوك حول ما إذا كان تجنب دهون الألبان عامة هو المفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

وتحد الباحثون عن المحتوى الغذائي العالي في منتجات الألبان لشرح هذا التعزيز لنظام القلب والأوعية الدموية، إذ إنها مصدر رئيسي لفيتامين B12، الذي يستخدم في بناء خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

وتحتوي المنتجات أيضا على البوتاسيوم الذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة الأعصاب والعضلات.

وتقول الصحيفة إن العديد من منتجات الألبان اكتسبت سمعة سيئة بسبب ارتفاع مستويات الدهون المشبعة فيها والتي ارتبطت بأمراض القلب.