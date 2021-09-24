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مصر.. صورة أب يوثق اليوم الدراسي الأول لابنته في الجامعة تخطف إعجاب الآلاف

الأب يحاول التقاط صورة لابنته ويملئه الفخر والتأثر بإنجاز ابنته (مواقع التواصل)
الأب يحاول التقاط صورة لابنته ويملئه الفخر والتأثر بإنجاز ابنته (مواقع التواصل)
23/9/2021

“إللي عاشها لنفسه مات، وإللي مات لأولاده عاش”.. هكذا قال (هشام رضا) أحد مستخدمي موقع تويتر، تعليقا على صورة أب مصري يلتقط صورة لابنته في أول أيام التحاقها بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وجاءت الصورة من ضمن صور عديدة وثقت بداية أول أيام الدراسة بالكلية.

وأظهرت الصورة الأب وهو يقف حاملا هاتفه، يحاول التقاط صورة لابنته “مريم هاني” ويملئه الفخر والتأثر بإنجاز ابنته.

 

بدا كلاهما سعيدا بعد إنجاز تخطي مرحلة الثانوية العامة، حيث شهدت هذا العام تدني غير مسبوق في  مجموع درجات الطلاب.

ولاقت الصورة، المنشورة على موقعي فيسبوك و تويتر انتشارا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وحصدت أكثر من 5 آلاف إعجاب على تويتر و9 آلاف إعجاب على فيسبوك.

ووصف بعض المغردون الصورة وكأنها “أعظم انتصارات الأب”.

وبفضل الصورة تذكر المغردون مواقف مؤثرة لهم مع آبائهم في لحظات مشابهة.

وغردت خلود :”يا حبيبي يا بابا الله يرحمك، لما طلعلي بالجامعة واجا (جاء) معي للتسجيل. كان طاير من الفرح، ومفتخر فيي (فخور ) ما بنسى مشاعره”.

فيما غردت ياسمين زعيم، قائلة: “بابا عمره ما بيحب الصور ولا التصوير وتفاجئت بيه لما سافرنا نعمل عمرة سوا أنه بيوقفني في كل مكان يصورني قدام الطيارة قبل مانطلع ولما وصلنا وقدام الكعبة وفي المول ويقولي يلا صورينا مع بعض”.

وأضافت سلوى وهبه: “هيفضل حب الأب هو الأمان الوحيد في العالم”.

بينما كتب أحمد حجازي على فيسبوك معلقا على الصورة : “الحمد لله مريت بنفس الفرحة دي ونظره الفخر إللي في عيون ابويا الله يرحمه في أول يوم تقديم في الكلية وأنا كنت فرحان لفرحه”.

ونشرت صفحة اتحاد طلاب كلية طب الأسنان على فيسبوك، الصورة ضمن مجموعة من الصور التي وثقت أبرز  لحظات تواجد الطلاب الجدد في الكلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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