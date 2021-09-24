انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|الأردن

شاهد: مسن أردني يجوب العالم يوميا من قبو منزله

24/9/2021-|آخر تحديث: 24/9/202102:40 PM (مكة المكرمة)

استطاع الأردني محمد ملحس (77 عاما) تحقيق حلمه القديم بأن يصبح طيارا بعدما بنى نموذجا لقمرة طائرة تحتوي على جهاز محاكاة طيران داخل قبو منزله.

ويتجول ملحس حول العالم افتراضيا دون أن يخرج من البيت، وذلك بعدما حالت الظروف المادية دون تحقيق حلمه على مدار سنوات شبابه.

وقال ملحس -الذي عمل مديراً إدارياً في مستشفى لنحو 40 عاماً- لرويترز “هذه لوحة الطائرة سيسنا 128، وهي تبين لنا مجموعة من الأدوات التي تعطي أداء الطائرة، منها سرعة الطائرة الهوائية ووضع الطائرة”.

وتمكن ملحس من ادخار بعض المال للحصول على رخصة قيادة طائرة ذات محرك واحد من أكاديمية طيران في عمان، وقال وهو جالس أمام الأجهزة في قمرة طائرته ببيته “الآن الطائرة في وضع طيران تحكم يدوي”.

وأضاف “كان عندي شغف شديد للطيران، لذلك قررت أن أعمل هذه القمرة، وأصبح المكان بمثابة منتدى لهواة الطيران”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

شاهد: مستوطنون يهاجمون أهالي قرية فلسطينية بالحجارة والعصي تحت حماية قوات الاحتلال

(الجزيرة)

مع الحكيم.. 6 أمراض قد يسببها البلوغ المبكر لدى الفتيات (فيديو)

كيف تحولت صورة ساخرة شهيرة إلى مصدر أموال لصاحبتها؟ (فيديو)

كلويه كليم صاحبة التعبير الأشهر عن الصدمة (مواقع التواصل)

ابنة شقيقة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان: فرنسا قد تصبح جمهورية إسلامية بعد 50 عاما

السياسية الفرنسية من اليمين المتطرف ماريون مارشال (رويترز)
الأكثر قراءة

من هم “الأوليغارشية” الذين تتهمهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال مساعد الرئيس؟

تعرضت سيارة شيفير إلى وابل من طلقات الرصاص (رويترز)

شاهد: لحظة تفجير قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس ومقتل شخصين

الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر الشرطة والمدنيين الموجودين (مواقع التواصل)
مقالات

هل يعيد بوتين إنتاج نظام الأسد عبر تركيا؟!

بوتين وأردوغان

انفجارات مدوية.. بركان جزر الكناري يقذف الحمم والرماد يكسو المنطقة (فيديو)