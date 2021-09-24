شاهد: مسن أردني يجوب العالم يوميا من قبو منزله

استطاع الأردني محمد ملحس (77 عاما) تحقيق حلمه القديم بأن يصبح طيارا بعدما بنى نموذجا لقمرة طائرة تحتوي على جهاز محاكاة طيران داخل قبو منزله.

ويتجول ملحس حول العالم افتراضيا دون أن يخرج من البيت، وذلك بعدما حالت الظروف المادية دون تحقيق حلمه على مدار سنوات شبابه.

وقال ملحس -الذي عمل مديراً إدارياً في مستشفى لنحو 40 عاماً- لرويترز “هذه لوحة الطائرة سيسنا 128، وهي تبين لنا مجموعة من الأدوات التي تعطي أداء الطائرة، منها سرعة الطائرة الهوائية ووضع الطائرة”.

وتمكن ملحس من ادخار بعض المال للحصول على رخصة قيادة طائرة ذات محرك واحد من أكاديمية طيران في عمان، وقال وهو جالس أمام الأجهزة في قمرة طائرته ببيته “الآن الطائرة في وضع طيران تحكم يدوي”.

وأضاف “كان عندي شغف شديد للطيران، لذلك قررت أن أعمل هذه القمرة، وأصبح المكان بمثابة منتدى لهواة الطيران”.