شاهد: مستوطنون يهاجمون أهالي قرية فلسطينية بالحجارة والعصي تحت حماية قوات الاحتلال

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح ورضوض، بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان (راتب الجبور) اليوم الجمعة جراء اعتداء المستوطنين عليهم في قرية (سوسيا) قرب (يطا) جنوب الخليل.

وجاء الاعتداء خلال زيارة وفد من الاتحاد الأوربي للقرية للاطلاع على معاناة السكان والصعوبات التي تواجههم في قرى (التواني وسوسيا ومسافر يطا).

#قطعان المستوطنون يعتدون على راتب الجبور منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في يطا بالخليل pic.twitter.com/oBBqayMdwn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 24, 2021

ووقع الاعتداء تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لوقوع إصابات بين أهالي القرية، من بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان الذي أصيب بجروح في رأسه وصدره.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مراسلتها، أن جيش الاحتلال احتجز الوفد الأوربي وأعلن سوسيا منطقة عسكرية مغلقة.

قوات الاحتلال تهاجم فلسطينيين من قرية سوسيا بعد قيام مستوطنين يهود بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين، حيث قامت مجموعة من ممثلي الاتحاد الأوروبي بزيارة المنطقة ج (الخاضعة لإدارة الاحتلال الصهيوني) بالضفة الغربية، على أطراف قرية يطا، 24 ايلول 2021 . https://t.co/v5jhd1ommD pic.twitter.com/lkzcBE84al — سُهَادْ 𓂆 (@itsnotsuhad) September 24, 2021

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا أهالي قرية سوسيا إلى الجنوب من مدينة الخليل، واعتدوا عليهم بالضرب بالحجارة والعصي.

وأضاف الشهود بالقول إن عراكا بالأيدي وقع بين الجانبين تدخلت على إثره قوات من جيش الاحتلال مستخدمة قنابل الصوت والغاز.

مستوطنون يقتحمون قرية بيرين شرق يطا

(صورة ارشيفية)https://t.co/vzmeI2sjuw pic.twitter.com/9VzGkWA6yY — Wafa News Agency (@WAFA_PS) September 24, 2021

كان مكتب الاتحاد الأوربي في مدينة القدس أعلن أن ممثله ورؤساء بعثات دول الاتحاد سينظمون زيارة إلى قرى جنوبي الخليل للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه سكان المنطقة.

وكثيرا ما يقوم مستوطنون باعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، ويقول فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تتساهل مع هؤلاء، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.