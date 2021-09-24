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الأخبار|فلسطين

شاهد: مستوطنون يهاجمون أهالي قرية فلسطينية بالحجارة والعصي تحت حماية قوات الاحتلال

24/9/2021-|آخر تحديث: 24/9/202102:52 PM (مكة المكرمة)

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح ورضوض، بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان (راتب الجبور) اليوم الجمعة جراء اعتداء المستوطنين عليهم في قرية (سوسيا) قرب (يطا) جنوب الخليل.

وجاء الاعتداء خلال زيارة وفد من الاتحاد الأوربي للقرية للاطلاع على معاناة السكان والصعوبات التي تواجههم في قرى (التواني وسوسيا ومسافر يطا).

ووقع الاعتداء تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لوقوع إصابات بين أهالي القرية، من بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان الذي أصيب بجروح في رأسه وصدره.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مراسلتها، أن جيش الاحتلال احتجز الوفد الأوربي وأعلن سوسيا منطقة عسكرية مغلقة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا أهالي قرية سوسيا إلى الجنوب من مدينة الخليل، واعتدوا عليهم بالضرب بالحجارة والعصي.

وأضاف الشهود بالقول إن عراكا بالأيدي وقع بين الجانبين تدخلت على إثره قوات من جيش الاحتلال مستخدمة قنابل الصوت والغاز.

كان مكتب الاتحاد الأوربي في مدينة القدس أعلن أن ممثله ورؤساء بعثات دول الاتحاد سينظمون زيارة إلى قرى جنوبي الخليل للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه سكان المنطقة.

وكثيرا ما يقوم مستوطنون باعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، ويقول فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تتساهل مع هؤلاء، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

المصدر : الأناضول + وسائل إعلام فلسطينية

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