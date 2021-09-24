بعد 18 عاما في سجون الاحتلال.. أسير محرر يبكي خلال زيارة قبري والديه (فيديو)

تداولت منصات فلسطينية مقطع فيديو للأسير المحرر سلامة حمايل وهو يبكي بحرقة خلال زيارة قبري والديه بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وظهر سلامة في الفيديو وهو يقرأ الفاتحة على روح والديه بجوار القبرين وهو يجهش بالبكاء.

بكاء المحرر سلامة حمايل على قبر والديه بعد 18 عاماً في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/mU2urrC4Hr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 24, 2021

وأمس الخميس، أفرجت قوات الاحتلال عن سلامة -من بلدة كفر مالك قرب رام الله- بعد قضائه 18 عاما في سجونه.

وتوفي والد سلامة خلال اعتقاله كما توفيت والدته خلال الفترة التي كان فيها مطاردا من قبل قوات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على موكب استقبال سلامة غرب رام الله.

ويقبع 4850 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال وسط معاناة كبيرة جرّاء الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وحسب آخر إحصاءات هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فإن من بين إجمالي الأسرى يوجد 43 امرأة، و225 طفلا.

ويعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة -حسب الهيئة- من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.