بدلا من حقنة الذراع.. علماء يختبرون إنتاج خضراوات صالحة للأكل مضادة لكورونا

عندما يفكر الشخص في اللقاحات، غالبًا ما يتخيل إبرة طويلة يليها وخزة طفيفة في ذراعه، ثم يوم أو أكثر من الألم أثناء تعافيه.

كل هذا قد يتغير قريبًا إذا نجح الباحثون في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد (UCR)، في محاولتهم توصيل تكنولوجيا لقاح الحمض النووي الريبي (mRNA) عبر النباتات الصالحة للأكل.

ويأمل الباحثون أن يتمكنوا من زراعة خضروات يمكنها حمل اللقاحات بنفس التقنية المستخدمة في تطوير لقاحات فايزر بيونتك وموديرنا المضادة لفيروس كورونا.

ويمكن هضم النباتات بسهولة أكثر من اللقاح التقليدي، وسيكون النقل والتخزين أسهل أيضًا لأن اللقاح يجب أن يبقى في درجات حرارة شديدة البرودة لتجنب التلف.

وإذا نجحت، يمكن أن تكون هذه النباتات نعمة للدول ذات الدخل المنخفض لأنها أسهل في التخزين والنقل من جرعات لقاحات كوفيد-19.

وتقنية “mRNA” المستخدمة في لقاحات فايزر وموديرنا، وربما في النباتات لاحقا، كانت موجودة منذ فترة طويلة ولكن نادرًا ما كانت تُستخدم في الطب حتى وقت قريب.

وتعمل التقنية الجديدة من خلال تقديم تعليمات للجسم حول كيفية تكوين بروتينات “سبايك” التي تغذي عدوى كوفيد-19.

وبمجرد أن يكتشف الجهاز المناعي للشخص البروتين، فسيقاومه ويشكل مناعة ضد البروتينات إذا ظهرت مرة أخرى في جسم الإنسان عن طريق التعرض للفيروس.

وتعمل الشركات الآن على تطبيق هذه التقنية على لقاحات أخرى، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا السنوي.

وقال خوان بابلو جيرالدو، الباحث الرئيسي والأستاذ المساعد في قسم علم النبات وعلوم النبات في جامعة كاليفورنيا: “نحن نختبر هذا النهج مع السبانخ والخس ولدينا أهداف طويلة المدى للأشخاص الذين يزرعونه في حدائقهم الخاصة، كما يمكن للمزارعين أيضًا في نهاية المطاف زراعة حقول كاملة منه”.

ويعتقد الباحثون أن البلاستيدات الخضراء في الخلايا يمكن أن تحمل الجينات التي لا تكون عادة جزءًا من النبات.

اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حققت أرباحا تُقدر بمليارات الدولارات

وقال جيرالدو: “إنها مصانع صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية وتنتج السكر والجزيئات الأخرى التي تسمح للنبات بالنمو. إنها أيضًا مصدر غير مستغل لصنع الجزيئات المرغوبة”.

ويعمل الفريق على اكتشاف الطريقة المثالية لنشر مادة mRNA في البلاستيدات الخضراء بطريقة لن تدمرها.

وإذا نجحت، فسيكون من الممكن إعطاء لقاحات كوفيد واللقاحات الأخرى التي تستخدم تقنية mRNA عن طريق الفم.

كما سيسمح بلقاح يمكن نقله بسهولة أكبر عبر مسافات طويلة.

ويجب تخزين لقاحات mRNA الحالية في درجات حرارة منخفضة عند -130 فهرنهايت (-90 درجة مئوية) وتتطلب استخدام الثلج الجاف. ويمكن أن يجعل نقل اللقاحات لمسافات طويلة صعبًا ومكلفًا، ويمكن أن يضر بشكل خاص بالوصول إلى اللقطات في المناطق الريفية أو النائية.

وتتضرر دول العالم الثالث أيضًا، حيث قد لا يمتلك الكثير منها الموارد اللازمة لنقل وتخزين اللقاحات اللازمة لتوزيعها في جميع أنحاء البلاد.