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بعد تحدٍ محرج.. نجم أتالانتا: “هذا لن يحدث مع ميسي” (فيديو)

انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد ١٨ عاما قضاها مع برشلونة الاسباني (مواقع التواصل)
انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد ١٨ عاما قضاها مع برشلونة الاسباني (مواقع التواصل)
24/9/2021-|آخر تحديث: 24/9/202107:52 PM (مكة المكرمة)

أعلن الهولندي الشاب مارتن دي رون لاعب نادي أتالانتا الإيطالي عن رهان طريف مع لاعب نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر.

وظهر دي رون خلال الفيديو وهو يقول إنه موجود في متجر ناديه الرسمي، وسيدفع قيمة قميصه الذي يحمل توقيعه لأول 3 أشخاص سيأتون من أجل شرائه من المتجر.

وعلق اللاعب الهولندي على الفيديو “أتحدى أن يتعامل ميسي مع هذا”، في إشارة لرفع روح التحدى مع النجم الأرجنتيني المنضم حديثا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت المفاجأة التي أظهرها المقطع أن دي رون ظل موجودا في المتجر حتى موعد إغلاقه في السابعة والنصف مساء، دون أن يأتي أحد لشراء القميص.

وبدا على دي رون الملل خلال الوقت الذي قضاه داخل المتجر، حيث بدأ في عمل جولة في الأروقة، ويجرب بعض من الأدوات المعروضة إلى جانب مشاهدة التلفاز أملا منه في دخول أحد المشجعين الراغبين في اقتناء قميصه.

وحقق المقطع ما يقرب من مليون مشاهدة حتى الآن، إلى جانب تداوله عبر مختلف المنصات، ولقى إعجاب الآلاف من المغردين الذين أثنوا على روح الدعابة عند دي رون، مشيرين إلى أنه واحد من ألطف المقاطع التي رأوها في كرة القدم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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