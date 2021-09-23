بعد المحاولة الانقلابية.. كيف تقيّم الولايات المتحدة الأوضاع في السودان؟ (فيديو)

أكدت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفث أن الولايات المتحدة من بين كبرى الدول المانحة للسودان وأنها ستستمر في دعمها للحكومة السودانية.

وأضافت -في لقاء على الجزيرة مباشر- أن المسؤولين الأمريكيين على تواصل دائم مع نظرائهم السودانيين بالإضافة إلى مختلف فئات المجتمع السوداني “لإيجاد سبل تعزيز الشراكة بين الشعبين من أجل المضي قدمًا في تحقيق الإصلاحات المطلوبة والوصول لمستقبل أكثر إشراقًا للشعب السوداني”.

وتابعت “أريد أن أؤكد على الأهمية التي توليها إدارة الرئيس جو بايدن لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان وسنستمر في دعمنا للسلطات السودانية من أجل إكمال هذا الانتقال”.

ووصفت محاولة الانقلاب الفاشلة مؤخرا بأنها “بمثابة إحباط لتطلعات الشعب السوداني” مطالبة السلطات السودانية بتعزيز المؤسسات الحكومية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة على المستوى السياسي والأمني والقضائي.

وأوضحت أن الولايات المتحدة على استعداد لتوفير الدعم اللوجستي والتقني للسلطات السودانية، مضيفة “ولكن على الأخيرة القيام بواجباتها لأن الشعب السوداني خرج احتجاجًا على فشل الحكومة السابقة في تلبية احتياجاته المعيشية وعلى الحكومة الحالية أن تظهر استعدادها لذلك”.

ولفتت إلى أن المحاولة الانقلابية دليل على ضرورة المضي قدمًا في عملية الانتقال السياسي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل الشعب السوداني، وأن الولايات المتحدة تحث السلطتين المدنية والعسكرية على العمل معا من أجل مصلحة السودان.

وتوالت الإدانات للمحاولة الإنقلابية الفاشلة في السودان من عدة دول عربية وأجنبية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان “الولايات المتحدة تدين المحاولة الفاشلة التي قام بها عسكريون ومدنيون للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية في السودان”. وأكد أن “واشنطن تواصل دعمها للسلطات الحالية وتعوّل على تحول ديمقراطي في البلاد”.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة تحذر من أن مثل هذه الإجراءات المناهضة للديمقراطية تهدد الدعم الدولي للسودان بما في ذلك العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة”.