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شاهد: لحظة تفجير قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس ومقتل شخصين

الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر الشرطة والمدنيين الموجودين (مواقع التواصل)
الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر الشرطة والمدنيين الموجودين (مواقع التواصل)
23/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202108:37 PM (مكة المكرمة)

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخرون جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في مدينة طرطوس السورية.

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة لوكالة الأنباء السورية “سانا” إن “الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الموجودين في المنطقة إصابات بعضهم خطيرة تم إسعافهم إلى مشفى الباسل”.

ووفقا لمدير مستشفى الباسل، اسكندر عمار فقد تم نقل 9 مصابين للمستشفى بينهم حالات حرجة إضافة إلى نقل اثنين من المصابين إلى المشفى العسكري.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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