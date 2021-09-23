شاهد: لحظة تفجير قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس ومقتل شخصين

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخرون جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في مدينة طرطوس السورية.

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة لوكالة الأنباء السورية “سانا” إن “الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الموجودين في المنطقة إصابات بعضهم خطيرة تم إسعافهم إلى مشفى الباسل”.

ووفقا لمدير مستشفى الباسل، اسكندر عمار فقد تم نقل 9 مصابين للمستشفى بينهم حالات حرجة إضافة إلى نقل اثنين من المصابين إلى المشفى العسكري.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية.

شيء لا يصدق القنابل اليدوية اصبح مشاعا بين الناس للاستخدام العام#طرطوس هذه هي حصيلة سنوات #الأسد pic.twitter.com/JpBBeYM1Xc — Radwan Ziadeh رضوان زيادة (@radwanziadeh) September 23, 2021

عــاجـل ⛔ طــرطـــوس ⚠️

شخص يقوم بتفجير قنبلة على باب محكمة طرطوس

والسبب هو قيام المحامي #ملهم_محمد بتطليق أخته من زوجها كونه وكيلها بالدعوى مما دفع طليقها الى فتح قنبلة على أخيها المحامي ملهم ادت الى وفاته وبتر رجل الأخ الثاني!! 😢🥺💔#سوريا pic.twitter.com/7e5d4D6GPO — 🌞أبو شروق حميّة (@2aboShourouk) September 23, 2021

المحامي ملهم محمد الذي قتل اليوم مع شخص آخر و إصابة 11 أخرين بعضهم بحالة خطيرة كحصيلة أولية لتفجير #القصر_العدلي بطرطوس ؛ التفاصيل المحامي قام بتطليق شقيقته من الجاني الذي فتح القنبلة لاحقاً ليقتل المحامي #ملهم_محمد ويقتل نفسه وبتر في أطراف اخ المحامي .. غزوة العسرة 3 . pic.twitter.com/0bD1qYgVCI — خالہٰد ابٰٰو جمالہٰ (@abo_gamal_1) September 23, 2021