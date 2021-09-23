ليبيا.. جدل واسع بعد إعلان حفتر عزمه الترشح للرئاسة (فيديو)

ضجّت منصات التواصل الليبية بردود فعل واسعة بعد الإعلان عن تعليق اللواء المتقاعد خليفة حفتر مهمته العسكرية الرسمية تمهيدا لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية والمقررة في ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.

وجاء في القرار أن الفريق أول عبد الرازق الناظوري سيتولى منصب القائد العام لقوات حفتر لفترة 3 أشهر تبدأ من تاريخ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري وتنتهي في 24 ديسمبر/ كانون الثاني.

ويأتي قرار حفتر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي أثار جدلا يتيح للعسكريين الترشح ثم العودة لتولي المنصب العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا طلب من البرلمان الإثنين الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل في ظل غياب توافق حالي على القانون الانتخابي.

الذي كان يهاجم طرابلس بالصواريخ أليس هو حفتر ؟

المقابر الجماعية في ترهونة أليست بسببه ؟

الورفلي المطلوب للجنائية الدولية أليس صاحبه !؟

كيف قرار صائب !؟

من أي بنك تصرف هذه الكلمة !؟ — نجم الأرض (@hamdan66551) September 23, 2021

وأبدى ناشطو منصات التواصل تفاعلا واسعا تعليقا على قرار حفتر وكتب الناشط طه حديد “يعني بحسب قانون عقيلة صالح غير المتعمد والمخالف للاتفاق السياسي يترشح حفتر للانتخابات ويخسر ويرجع لمنصبه أو ما يعرف (بالقائد العام) لمليشياته”.

وعلّق المدون فريد شعبان “حفتر يعلن ترك مهامه 3 أشهر حتى يخوض الانتخابات: إما يفوز فيصبح مثل سابقه ملك ملوك الصحراء بغطاء دولي أو يخسر مثل نيرون ليحرق المدينة مرة أخرى”.

باختصار لو قدر الله ونجح مجرم الحرب #حفتر في الانتخابات سيهجم على طرابلس بحجة انه "الرئيس الشرعي وفرض القانون وتوحيد مؤسسات الدولة تحت شرعيته واذا فشل في الانتخابات لن يعترف بحكومة الإخوان والعمالة والمساس بالجيش خط احمر ولن يعمل الا بعد الاعتراف بانه القائد العام للجيش" — عمر السنوسي 🇱🇾 (@omarsanousi1) September 23, 2021

وعلى الجانب الآخر غرّد طارق الجبالي “السيد حفتر مرشح لرئاسة ليبيا بتكليف شعبي، تفويض من كل مؤسسات الدولة المدنية، رئيس استثنائي في مرحلة تاريخية حرجة من عمر الوطن الليبي تستدعي إجبار المشير حفتر على تولي المسؤولية ومواجهة كل الشرور والأطماع الخارجية لاحتلال ليبيا وإهدار سيادتها الوطنية والعبور بالبلاد لبر النجاة”.

وتساءل الناشط إبراهيم قصودة “أين رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش؟ وما رأيه بتكليف الناظوري قائدا عاما من قِبل حفتر وخروج الأخير في إجازة من هذا التكليف الذي يعتبر أعلى منصب في الجيش واختصاص أصيل لكم؟ يفترض من حفتر التقدم بطلب أجازة من القائد الأعلى ويرجي الموافقة وتكليف ضابط مكانه فيمن يراه مناسبا”.