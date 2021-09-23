أربع نصائح للوقاية من الأمراض عند انخفاض درجات الحرارة

البرد الموسمي، أحد الأمراض الأكثر شيوعا في العالم، ويصيب الأشخاص بمجرد بدء انخفاض درجات الحرارة وحلول شهر الخريف.

وللوقاية من نزلات البرد الموسمية، استعرضت طبيباتان على صفحات صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أبرز 4 نصائح يمكن اتباعها لضمان عدم الإصابة بالأمراض في هذا الوقت من العام.

وحثت طبيبة التغذية أوديه فيريه، على ضرورة التخلي عن مصادر السكريات خلال هذا الوقت من العام، والتركيز على المعادن والعناصر الغذائية المتوفرة في المأكولات البحرية.

وقالت: “السكر غير الصحي المخبأ في الحلويات والنشويات والمشروبات الغازية يخفض من فعالية جهاز المناعة”.

وأوضحت أن تناول الكثير من السكريات يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء؛ ما يجعل جهاز المناعة أقل فعالية وقدرة على محاربة أي هجوم فيروس.

وفي هذا الشان، أوصت بشدة بالاهتمام بإمداد الجسم بالمعادن، لاسيما المتوفرة في المأكولات البحرية.

وأضافت: “للحصول على أكبر قدر من المعادن والأحماض الأمينية، يمكن التهام المأكولات البحرية بالكمية التي تريدونها”.

أما النصيحة الثانية، هي النوم مبكرا.

وتابعت: “الذهاب إلى الفراش مبكرًا أمرا ضروريا لتكون في حالة جيدة. هرمون الميلاتونين (هرمون النوم) يعمل في الجسم بين الساعة 10 مساء والساعة 7 صباحا، وهو المسؤول عن تجديد جهازك المناعي”.

وجددت التأكيد على أن الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة “سلوكا مثاليا”.

ينصح بممارسة تدريبات الكارديو مثل الجري والسباحة لتحفيز الجسم على التحمل ومقاومة الأمراض

وتظل ممارسة الرياضة من النصائح التي لا غنى عنها للوقاية من نزلات البرد الموسمية وغيرها من الأمراض الشائعة.

ونصحت فيريه بممارسة تدريبات الكارديو كالسباحة، والجري، والملاكمة.

وقالت إن هذه الرياضات “تحسن قدرة الجسم على التحمل وتجعله أكثر مقاومة؛ وبالتالي أقل عرضة لنزلات البرد الخفيفة”.

بيد أنها نصحت عند ممارسة هذه الرياضات بتجنب “التعرق الزائد” في أوقات الليل المتأخرة؛ من أجل الحصول على ساعات نوم منتظمة.

كما أشارت أن المثالي هو “لعب الرياضة لمدة 45 دقيقة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، وفي حالة عدم توافر الوقت ينصح بلعب الرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا لتنشيط حركة الجسم”.

“اترك جسدك يتكيف مع درجات الحرارة”، نصيحة شددت الطبيبة الصيدلانية ألكسندرا شوبارد على أهميتها، لاسيما مع الأشخاص الذين اعتادوا على الإفراط في ارتداء السترات والملابس مع انخفاض درجات الحرارة.

وقالت: “اترك جسدك يتعامل مع الموقف، يصبح جسدك كالطفل المدلل إذا ارتديت 3 سترات لحمايته من البرد، وبهذه الطريقة لن يتعلم الدفاع عن نفسه”.

وأضافت: “الجسد يعرف كيف يتعامل مع درجات الحرارة بشكل طبيعي، فلا داعي لأن نفرط في ارتداء الملابس أو تسخين المنازل”.

وترى شوبارد أن مقياس درجة الحرارة المثالي هو “19 درجة لغرفة المعيشة و 18 درجة لغرفة النوم”.