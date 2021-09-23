“وجوه مسفرة”.. مسير قرآني تكريما لحفظة القرآن في غزة (فيديو)

قالت الأردنية روان الدويك إنه رغم إصابتها بـ(متلازمة داون) فقد أتمت حفظ القرآن الكريم كاملا، وأنها تقرأ كتاب الله على أكمل وجه، محافظة على مخارج الحروف، التي قلما تكون سليمة لمثل من هم في حالتها.