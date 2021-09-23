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“وجوه مسفرة”.. مسير قرآني تكريما لحفظة القرآن في غزة (فيديو)

مسير استعراضي لحفظة القرآن من الفتيان في غزة (مواقع التواصل)
مسير استعراضي لحفظة القرآن من الفتيان في غزة (مواقع التواصل)
22/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202101:12 AM (مكة المكرمة)

نظم مسجد الأبرار في مدينة رفح بقطاع غزة المحاصر مسيرة لحفظة القرآن ضمت أكثر من 140 حافظا للقرآن من الفتيان.

وجاب الفتيان شوارع المدينة رافعين المصاحف في إطار فعالية “وجوه مسفرة” التي ينظمها المسجد لحفظة القرآن.

ويقول المسجد إن المسيرة تأتي في جزء من سلسلة فعاليات لتحفيظ الأطفال للقرآن وتعليمهم السلوكيات الإسلامية القويمة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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