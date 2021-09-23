احتفت قرية مصرية في دلتا مصر بـ70 من أطفالها من حفظة القرآن الكريم في زفة مهيبة بشوارع القرية.
“وجوه مسفرة”.. مسير قرآني تكريما لحفظة القرآن في غزة (فيديو)
22/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202101:12 AM (مكة المكرمة)
نظم مسجد الأبرار في مدينة رفح بقطاع غزة المحاصر مسيرة لحفظة القرآن ضمت أكثر من 140 حافظا للقرآن من الفتيان.
وجاب الفتيان شوارع المدينة رافعين المصاحف في إطار فعالية “وجوه مسفرة” التي ينظمها المسجد لحفظة القرآن.
"وجوه مسفرة" .. مسير مهيب لحفظة القرآن الكريم وسط مدينة #رفح في #غزة pic.twitter.com/b7XlW17EJl
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2021
ويقول المسجد إن المسيرة تأتي في جزء من سلسلة فعاليات لتحفيظ الأطفال للقرآن وتعليمهم السلوكيات الإسلامية القويمة.
مسير مدينة غزة #رفح 150 حافظا لكتاب الله
الحمد لله pic.twitter.com/ur08VauHnH
— خطاب القسام (@WvwASm0ctgdZrd7) September 22, 2021
المصدر : الجزيرة مباشر