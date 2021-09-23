سماء كاليفورنيا تتحول للون الأحمر بسبب تفاقم حرائق الغابات (فيديو)

انتشر على المواقع الإلكترونية، اليوم الخميس، مقطع مصور، يظهر اللهب الأحمر يغطي منطقة قريبة من منتزه (سيكويا الوطني)، حيث يوجد عدد من الأشجار التاريخية في مساحة تسمى “الغابة العملاقة”.

ونشرت صفحة قناة (آيه بي سي نيوز) الأمريكية على تويتر مقطع يبرز وصول أعمدة النيران إلى السماء مشكلة غطاء من اللون الأحمر.

وذكر موقع القناة أن الأشجار التاريخية الضخمة القديمة للغابة العملاقة الشهيرة بمنتزه سيكويا “لم تتضرر رغم الحريق الهائل الذي اندلع بالقرب منها، على الجانب الغربي من سلسلة سييرا نيفادا الجبلية بكاليفورنيا”.

وأضاف أن الحريق اندلع منذ أكثر من أسبوعين ومستمرة في التمدد.

Timelapse footage shows the Windy Fire send the sky red as night falls at Sequoia National Forest in California. https://t.co/gdJxIigRW7 pic.twitter.com/aZ4yd8KG8U — ABC News (@ABC) September 23, 2021

ووفقا للعاملين في منتزه سيكويا، اندلع حريقان في المنتزه واشتدا بفعل البرق، على مساحة تزيد عن 39 ميلا مربعا (101 كيلومتر مربع).

وقالوا إن الحرائق تتسع بالتغذية على أنواع من الأشجار تعيش على المنحدرات العالية في سلسلة الجبال.

ويخشى المسؤولون وصول الحرائق إلى (الغابة العملاقة)، وهي بستان يضم بعض أكبر وأقدم الأشجار في العالم.



وتستضيف الغابة العملاقة حوالي 2000 شجرة سيكويا -نوع من الأشجار الصنوبرية- ومن بينها شجرة (الجنرال شيرمان) التي يبلغ طولها 83 مترًا.

والجنرال شيرمان هي أكبر شجرة من حيث الحجم على وجه الأرض ويبلغ عمرها حوالي 2500 عام.

وحشدت السلطات أكثر من 350 من رجال الإطفاء إلى جانب الاستعانة بطائرات مروحية وطائرات إطفاء الحرائق بالمياه، لمكافحة الحرائق.

ولفّت فرق الإطفاء العديد من الأشجار -ومن ضمنها الجنرال شيرمان- بشرائح الألمنيوم المقاوم للحرائق لحمايتها.

وفي أغسطس/آب الماضي، شهدت كاليفورنيا ثاني أسوأ حريق في تاريخها، وهو (ديكسي فاير).

و(ديكسي فاير) أكبر حريق غابات نشط في الولايات المتحدة لكنه واحد من 11 حريقًا كبيرًا في كاليفورنيا.