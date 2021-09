سماء كاليفورنيا تتحول للون الأحمر بسبب تفاقم حرائق الغابات (فيديو)

انتشر على المواقع الإلكترونية، اليوم الخميس، مقطع مصور، يظهر اللهب الأحمر يغطي منطقة قريبة من منتزه (سيكويا الوطني)، حيث يوجد عدد من الأشجار التاريخية في مساحة تسمى “الغابة العملاقة”.

ونشرت صفحة قناة (آيه بي سي نيوز) الأمريكية على تويتر مقطع يبرز وصول أعمدة النيران إلى السماء مشكلة غطاء من اللون الأحمر.

وذكر موقع القناة أن الأشجار التاريخية الضخمة القديمة للغابة العملاقة الشهيرة بمنتزه سيكويا “لم تتضرر رغم الحريق الهائل الذي اندلع بالقرب منها، على الجانب الغربي من سلسلة سييرا نيفادا الجبلية بكاليفورنيا”.

وأضاف أن الحريق اندلع منذ أكثر من أسبوعين ومستمرة في التمدد.

Timelapse footage shows the Windy Fire send the sky red as night falls at Sequoia National Forest in California. https://t.co/gdJxIigRW7 pic.twitter.com/aZ4yd8KG8U

— ABC News (@ABC) September 23, 2021