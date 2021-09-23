انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

سماء كاليفورنيا تتحول للون الأحمر بسبب تفاقم حرائق الغابات (فيديو)

رجال إطفاء الحرائق يكافحون انتشار حريق ديكسي (رويترز)
رجال إطفاء الحرائق يكافحون انتشار حريق ديكسي (رويترز)
23/9/2021

انتشر على المواقع الإلكترونية، اليوم الخميس، مقطع مصور، يظهر اللهب الأحمر يغطي منطقة قريبة من منتزه (سيكويا الوطني)، حيث يوجد عدد من الأشجار التاريخية في مساحة تسمى “الغابة العملاقة”.

ونشرت صفحة قناة (آيه بي سي نيوز) الأمريكية على تويتر مقطع يبرز وصول أعمدة النيران إلى السماء مشكلة غطاء من اللون الأحمر.

وذكر موقع القناة أن الأشجار التاريخية الضخمة القديمة للغابة العملاقة الشهيرة بمنتزه سيكويا “لم تتضرر رغم الحريق الهائل الذي اندلع بالقرب منها، على الجانب الغربي من سلسلة سييرا نيفادا الجبلية بكاليفورنيا”.

وأضاف أن الحريق اندلع منذ أكثر من أسبوعين ومستمرة في التمدد.

ووفقا للعاملين في منتزه سيكويا، اندلع حريقان في المنتزه واشتدا بفعل البرق، على مساحة تزيد عن 39 ميلا مربعا (101 كيلومتر مربع).

وقالوا إن الحرائق تتسع بالتغذية على أنواع من الأشجار تعيش على المنحدرات العالية في سلسلة الجبال.

ويخشى المسؤولون وصول الحرائق إلى (الغابة العملاقة)، وهي بستان يضم بعض أكبر وأقدم الأشجار في العالم.

وتستضيف الغابة العملاقة حوالي 2000 شجرة سيكويا -نوع من الأشجار الصنوبرية- ومن بينها شجرة (الجنرال شيرمان) التي يبلغ طولها 83 مترًا.

والجنرال شيرمان هي أكبر شجرة من حيث الحجم على وجه الأرض ويبلغ عمرها حوالي 2500 عام.

وحشدت السلطات أكثر من 350 من رجال الإطفاء إلى جانب الاستعانة بطائرات مروحية وطائرات إطفاء الحرائق بالمياه، لمكافحة الحرائق.

ولفّت فرق الإطفاء العديد من الأشجار -ومن ضمنها الجنرال شيرمان- بشرائح الألمنيوم المقاوم للحرائق لحمايتها.

وفي أغسطس/آب الماضي، شهدت كاليفورنيا ثاني أسوأ حريق في تاريخها، وهو (ديكسي فاير).

و(ديكسي فاير) أكبر حريق غابات نشط في الولايات المتحدة لكنه واحد من 11 حريقًا كبيرًا في كاليفورنيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مجلس النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

جنود إسرائيليون يقفون خلف منظومة صواريخ القبة الحديدية (غيتي - أرشيف)

بدلا من حقنة الذراع.. علماء يختبرون إنتاج خضراوات صالحة للأكل مضادة لكورونا

يعمل الباحثون حاليا على تطوير تقنية لوضع اللقاح في الخلايا النباتية وعلى وجه الخصوص الخس والسبانخ

من هم “الأوليغارشية” الذين تتهمهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال مساعد الرئيس؟

تعرضت سيارة شيفير إلى وابل من طلقات الرصاص (رويترز)

حماس تنفي وجود استثمارات لها في السودان

حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

شاهد: لحظة تفجير قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس ومقتل شخصين

الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر الشرطة والمدنيين الموجودين (مواقع التواصل)

انفجارات مدوية.. بركان جزر الكناري يقذف الحمم والرماد يكسو المنطقة (فيديو)

خلاف بين الاتحاد الأوربي و”آبل” بسبب شواحن الهاتف المحمول

هل تنجح المفوضية الأوربية في توحيد شواحن المحمول (رويترز)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)