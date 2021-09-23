بعد تعرضها للإغماء على مسرح بالأردن.. ماجدة الرومي تطمئن جمهورها (فيديو)

وجهت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، اليوم الخميس، رسالة إلى جمهوها لطمأنتهم على صحتها، بعدما تعرضت للإغماء على المسرح، أثناء مشاركتها في افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن.

وقالت الرومي على صفحتها على تويتر: “هكذا عدت إليكم، لتعانق نبضات قلبي قلوبكم. حبكم هو طاقتي والأجنحة التي تحمل صوتي”.

وأضافت: “معكم يحلو مشواري. محبتي لكم طول العمر. وشكري لأمنياتكم. دمتم بخير وسلام”.

جاءت كلمات الرومي، في أعقاب تداول مقطع مصور مدته عدة ثواني يظهرها وهي تتعرض للإغماء على المسرح، أثناء تقديمها لإحدى الأغنيات.

وأصيبت الرومي بدوار، عند منتصف فقرتها الغنائية، وكادت تسقط أرضا قبل أن يتدخل بعض الموسيقيين من فرقتها وأحد أفراد الأمن الأردني، حسبما نقل مصور وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم تمنع الوعكة الصحية، المطربة اللبنانية، من استكمال فقرتها.

وتوقف الحفل نحو 10 دقائق فقط لتعود الرومي بعدها وتكمله، وقد بدا عليها الإرهاق، وأدت جزءا من إحدى الأغنيات وهي جالسة على كرسي.

فقدان المطربة ماجدة الرومي لتوازنها على المسرح، قبل عودتها للغناء .. مهرجان جرش 35 #صحيفة_الرأي #الأردن #عاجل pic.twitter.com/4jsfUekyWB — الرأي – أخبار الأردن (@alrai) September 22, 2021

وتداولت بعض وسائل الإعلام، بينها وكالة عمون الإخبارية أن “هبوط السكر” وراء الوعكة التي تعرضت لها ماجدة الرومي.

وظهرت المطربة اللبنانية بثوب أسود طويل.واستهلت برنامجها بأغنيتها الشهيرة “عم يسألوني عليك الناس”، فيما اختتمته بأغنية “سياجك ياعمان”.

ومساء الأربعاء، انطلقت فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن بمشاركة مجموعة كبيرة من المطربين والفرق الموسيقية المحلية والعربية والأجنبية، في ظل ضوابط صحية صارمة فرضتها جائحة كورونا.

وسمحت السلطات الأردنية لـ 2500 شخص فقط بحضور الحفل، المقام في المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية الذي يتسع لنحو 5 آلاف متفرج، تطبيقا لتدابير مكافحة الجائحة.