انفجارات مدوية.. بركان جزر الكناري يقذف الحمم والرماد يكسو المنطقة (فيديو)

قذف بركان على جزيرة (لا بالما) -إحدى جزر الكناري- الحمم في الهواء محدثا انفجارات مدوية، صباح اليوم الخميس، في حين كسا الرماد السّام المنطقة المحيطة به.

وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على منازل ومدارس ومزارع، وإن كان بسرعة أبطأ من الأيام السابقة.

