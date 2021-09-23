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الأخبار|إسبانيا

انفجارات مدوية.. بركان جزر الكناري يقذف الحمم والرماد يكسو المنطقة (فيديو)

23/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202103:58 PM (مكة المكرمة)

قذف بركان على جزيرة (لا بالما) -إحدى جزر الكناري- الحمم في الهواء محدثا انفجارات مدوية، صباح اليوم الخميس، في حين كسا الرماد السّام المنطقة المحيطة به.

وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على منازل ومدارس ومزارع، وإن كان بسرعة أبطأ من الأيام السابقة.

وقالت صاحبة متجر مجوهرات في المنطقة “كل ما بدا يوم الأحد كأمر غير مألوف كمشهد جميل ممتع، تحول إلى مأساة في اليوم التالي”.

ويتقدم سيل الحمم السوداء ببطء باتجاه الغرب، منذ الأحد الماضي، ليحرق كل ما يمر به بما في ذلك مساكن ومدارس ومزارع موز الذي يُعد سلعة التصدير الرئيسية بالجزيرة.

فرق الإنقاذ تساعد في إيواء السكان المتضررين(رويترز)

ودمرت الحمم نحو 200 منزل ودفعت آلاف السكان للفرار، في حين أفادت تقديرات أن البركان تسبب في خسائر عقارية بقيمة نحو 87 مليون يورو (102 مليون دولار).

وعرض اتحاد البنوك الإسبانية المقار الشاغرة التي بحوزة البنوك لمن فقدوا منازلهم من السكان المحليين.

ونبّهت السلطات المحلية السكان إلى ضرورة غسل الخضروات جيدا محذرة من تناول أي أطعمة ملوثة بالرماد السام.

المصدر : رويترز

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