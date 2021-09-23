الجزيرة مباشر ترصد معاناة اللبنانيين بعد رفع أسعار المحروقات (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر آراء عدد من المواطنين في محافظة عكار شمالي لبنان بعدما أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن تسعيرة جديدة للمحروقات.

وكانت وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت عن تسعيرة جديدة للمحروقات وفق سعر صرف الدولار (14 ألف ليرة لبنانية) على أن يكون سعرصفيحة البنزين (20 لتر) 14 دولارا وصفيحة المازوت 11.30 دولار، وذلك للحد من أزمة الطوابير ولعودة فتح المحطات المغلقة منذ أشهر.

وعبّر الكثير من المواطنين عن استيائهم من “الاستهتار الذي تمارسه الدولة وتخبطها في إيجاد حلول” مشيرين إلى أن التسعيرات الجديدة “لا جدوى منها لأن الكميات المتوفرة قليلة والسوق السوداء يغزو الشارع والعديد من محطات الوقود مغلقة”.

وأشار أحد المواطنين إلى “العذاب اليومي الذي نعانيه من أجل تأمين المازوت والبنزين لسياراتنا، فالمحطات مقفلة وسوق سوداء لا نستطيع الشراء منها”. ولفت مواطن آخر إلى أن “الدولة ترفع الأسعار ولكن رواتبنا كما هي وهذا ليس بحل بل إنه جلد أكثر فأكثر”، على حد تعبيره.

بدوره قال زاهر المصري -وهو صاحب محطة على الطريق الدولية بين عكار و سوريا- إن الحل في”رفع الدعم كليا وتحرير السوق وضبط أمن المحطات ودخول الصهاريج الى المحافظات وخاصة بعد مصادرتها من قبل محتجين”.

وأوضح المصري وجود سعرين للمازوت: الأول مدعوم من قبل الدولة وهو مخصص للأفران والمطاحن والمستشفيات، وآخر غير مدعوم بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، ويدفع قيمته بالدولار ويسلم من قبل الشركات المستوردة.

كذلك وثقت كاميرا الجزيرة مباشر أزمة جديدة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وهي وجود مشكلة تقنية مرتبطة بماكينات التعبئة الرقمية، كونها تستوعب 4 أرقام فقط. ومع وصول سعر صفيحة البنزين إلى ما يقارب 10 آلاف، أي 5 أرقام فإن هذه الماكينات لا تتمكن من استيعابه ما تسبب في شل المحطات في لبنان.

وفي سياق متصل استمر حزب الله في تسليم المازوت الايراني الى المستشفيات في المناطق اللبنانية من بعد خطاب أمينه العام حسن نصر الله.

ووفق مسؤول أحد المكاتب النشطة بالتوزيع فإن “المازوت الايراني سيصل تباعاً للمناطق، ويتم إرسال رابط خاص يحتوي على استمارة تملؤها الشركات والمراكز الطبية ودور الأيتام والمصانع ثم تُحدد الكميات ليتم التسليم تباعا”.

وتعمل وزارة الطاقة في الحكومة الجديدة على حلول مؤقتة في طور رفع الدعم تدريجياً عن كل المشتقات النفطية، وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا “إن الصهاريج انطلقت لتزويد المحطات بالبنزين وسيشعر السوق بالفارق اعتبارا من صباح الخميس”.