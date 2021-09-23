مع الحكيم.. طبيب يحذر من خطورة ألعاب الصلصال و”السلايم” على الأطفال (فيديو)

حذر طبيب أطفال من خطورة الألعاب الطينية الصناعية على الأطفال والتي تلقى رواجا كبيرا بينهم مؤخرا، بما في ذلك ما يعرف بعجينة “السلايم”.

وارتفعت شعبية الألعاب الطينية الصناعية للأطفال “سلايم” في الفترة الأخيرة بفضل مظهرها الساحر وملمسها المرن، فهي واحدة من أكثر الألعاب شعبية بين الأطفال، وهي عبارة عن عجينة مطاطية تستخدم كوسيلة للترفيه وتعتمد مكوناتها على تفاعلات بين الصمغ وحمض البوريك لينتج عن هذا التفاعل عجينة قابلة للتشكيل وتصدر أصوات أثناء الضغط عليها.

وقال الدكتور أحمد الشرفات اختصاصي طب الأطفال لبرنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر إن خطورة الألعاب الطينية الصناعية تكمن في أنها تسبب أنواعاَ مختلفة من حالات التسمم لدى الأطفال.

وأضاف أن تقارير صدرت مؤخرا كشفت أن تلك اللعاب الطينية الصناعية يمكنها التسبب في أضرار تفوق منافعها، إذ تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالتشنجات والإسهال وضعف الخصوبة، على حد قوله.

وأضاف الشرفات أن بعض الاختبارات أثبتت بالفعل أن هذه الألعاب تحتوي على مستويات عالية بشكل خطير من “البورون”، وهو معدن غالبًا ما يستخدم في مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية بما في ذلك المنظفات والأسمدة.

أطفال يلعبون بعجائن “سلايم” (غيتي)

وعلى الرغم من أن البورون ليست مادة مسرطنة وتعتبر آمنة بشكل عام، إلا أن استهلاكها بكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في تهيج الجلد والعينين والأنف والحنجرة بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي، وقد تؤدي المستويات المفرطة من البورون أيضًا إلى القيء والتشنجات.

وحذرت المفوضية الأوربية من أن المستويات المرتفعة من هذه المادة قد تؤثر سلبًا على الخصوبة، فضلا عن التحذيرات الصادرة من بعض الأطباء والصيادلة من الاستخدام الخاطئ لحمض البوريك، موضحين أن الخطورة تكمن في حالة ابتلاع الأطفال لهذه المادة وإمكانية امتصاص الجلد لها أثناء اللعب.

وفحصت هيئة حماية المستهلك في بريطانيا 13 منتجاَ للصلصال لدى مجموعة من المتاجر، ووجدت أن 5 منتجات على الأقل احتوت على كميات غير آمنة من المواد الكيميائية السامة.

وصرحت هيئة الرقابة في بريطانيا أنها أبلغت المصنعين وتجار التجزئة عن النتائج التي توصلت إليها وطلبت منهم سحب هذه المنتجات من منافذ البيع بسبب خطورتها على الأطفال.

وفي وقت سابق توصلت دراسة إلى أن 8 من أصل 11 لعبة قائمة على الصلصال والسلايم تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز الحد المسموح به وهو 300 ملغم لكل كيلوغرام.