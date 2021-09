أزمة الغواصات.. بايدن وماكرون يتفقان على “التزامات” لإعادة الثقة ونافال تطالب بحقوقها بعد فسخ العقد

تعتزم (نافال غروب) الصناعية الفرنسية إرسال عرض مفصل بالأرقام لأستراليا، يوضح الكلفة التي تكبدتها بعد فسخ العقد الضخم لشراء 12 غواصة فرنسية.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة لصحيفة (لو فيغارو) إن المجموعة سترسل بعد أسابيع العرض المفصل، مشيرا إلى أن “أستراليا فسخت العقد لأن هذا يلائمها ما يعني من جهة أخرى أننا لم نرتكب خطأ”.

وأكد أن هذه من الحالات التي نص عليها العقد وسيترتب عنها دفع التكاليف التي تكبدتها المجموعة والتكاليف المرتبطة بتفكيك البنى التحتية والمعلوماتية وإعادة نشر الموظفين، وقال “سوف نطالب بكامل حقوقنا”.

Prime Minister Scott Morrison has met with United States Congress leaders, including Speaker Nancy Pelosi, who support the AUKUS nuclear submarines plan. https://t.co/8MD7NO21ua

كانت أستراليا اختارت عام 2016 مجموعة نافال الفرنسية لتزويدها بـ12 غواصة ذات دفع تقليدي (غير نووي) معدلة عن طراز غواصة نووية فرنسية.

وبلغت قيمة العقد الإجمالية 50 مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو) عند توقيعه، ما يوازي 90 مليار دولار بعد الأخذ بالتضخم على طول مدة البرنامج مع تخطي حدّ التكاليف.

وكان ذلك أضخم عقد حول معدات دفاعية سواء بالنسبة لأي مجموعة صناعية فرنسية أو لأستراليا، ووصفته فرنسا بأنه “عقد القرن”.

لكن في 15 أيلول/سبتمبر الحالي أعلنت أستراليا فسخ العقد على أن تتزود بغواصات ذات دفع نووي في إطار شراكة إستراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة في هذا الصدد “أعلن لنا هذا القرار بدون أي سابق إنذار”.

وفي ذات الشأن وبعد 6 أيام من اندلاع أزمة الغواصات، أعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون “التزامات” لإعادة إرساء الثقة التي تعرضت لاختبار بين باريس وواشنطن.

وفي مكالمة هاتفية طال انتظارها، حاول الرئيسان إيجاد حل لأخطر أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وفرنسا منذ الرفض الفرنسي لحرب العراق عام 2003.

وجاء في بيان مشترك للبيت الأبيض وقصر الإليزيه أن إجراء “مشاورات مفتوحة بين الحلفاء بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى فرنسا والشركاء الأوربيين كان من شأنه تفادي هذا الوضع.

French President Emmanuel Macron expects “clarifications and clear commitments” from U.S. President Joe Biden in a call to address a dispute over a submarine deal with Australia. https://t.co/aa8ZTKK5gL

— AP Europe (@AP_Europe) September 22, 2021