رئيس تونس يصف المحتجين بـ”المخمورين” وناشطون يشبهون كلمته بخطابات القذافي (فيديو)

تفاعل ناشطون بغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد في خطابه، أول من أمس الإثنين، بولاية سيدي بوزيد (وسط)، ووصف فيها معارضيه بـ “المخمورين”.

وكانت مظاهرات قد خرجت في العاصمة التونسية، السبت الماضي، للمطالبة بالعودة إلى المسار الدستوري وتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه بعد تدابير استثنائية أعلنها سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي.

ووصف سعيّد احتجاجات التونسيين بـ”مسرحية مخرجُها معروف وفاشل وممثلوها من أسوأ الممثلين”، وقال إنه اختار سيدي بوزيد لأنها مهد الثورة الحقيقية “لا تلك التي عرفت مشاركة بضع عشرات”، في إشارة إلى مظاهرات السبت والتي قدرت المشاركة فيها بالمئات.

اتهم سعيّد الناشطين الذين دعوا إلى الاحتجاج بأنهم “وزعوا الخمر وأن من شاركوا في المظاهرة بعض المخمورين”، ما أثار حفيظة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا وسما باسم قيس سعيد.

شبهوه بالقذافي

وصف الإعلامي سامي كمال الدين كلمة قيس سعيد من سيدي بوزيد بـ”المرتبكة وكلها حيرة وتردد”، وذهب إلى القول “إنها لحظات نادرة في تاريخ العرب الحديث تشبه كلمات بن علي القذافي حسني مبارك في النهايات”.

كلمة قيس سعيد من سيدي بوزيد مرتبكة وكلها حيرة وتردد.. إنها لحظات نادرة في تاريخ العرب الحديث تشبه كلمات بن علي القذافي حسني مبارك في النهايات.

كان فيه أمل كبير على هذا الرجل فكيف ينتهي إلى هذا الشكل؟!#قيس_سعيد #تونس — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) September 20, 2021

وشبهت الناشطة درة محمد بدورها ما جاء في خطاب سعيّد ووصفه للمحتجين بـ”المخمورين” بخطابات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

#قيس_سعيد : من خرجوا ضدّي و رفضوا سياستي في إدارة الدولة هم مجموعة مخمورين و مأجورين . من الكتب الاخضر للمجنون قيس القذافي 2 pic.twitter.com/50D8CSMo10 — درة محمد السيد (@dorramedsaed) September 21, 2021

بدوره رأى الباحث في العلوم السياسية عبد اللطيف الحماموشي أن خطاب قيس سعيد يحيل على خطابات القذافي.

لست أبالغ، ولكن من يسمع خطاب قيس سعيّد البارحة في سيدي بوزيد، يشعر وكأنّ القذافي قد انبعث من رماده في شخصه. يخطب في الناس، ليهاجم المتظاهرين ضده، ويعتبرهم خونة ومتآمرين، بل ومخمورين! وحوله الناس يصرخون"سَكِّرْ برلمان الخونة". هذا الشخص خطر على تونس وتجربتها الديمقراطية. pic.twitter.com/JMpEU1Vbqd — Abdellatif El Hamamouchi عبد اللطيف الحماموشي (@AHamamouchi) September 21, 2021

طالبوه بالرحيل

واعتبر الناشط الحقوقي طارق المنضوج في تغريدة له أن “التشنج في الخطاب الذي ظهر على قيس سعيّد في سيدي بوزيد، هو بالأساس رد على عملية الطلاق التي حصلت بينه وبين بعض الداعمين الإقليميين لانقلابه”.

التشنج في الخطاب الذي ظهر على قيس سعيّد في سيدي بوزيد،هو بالأساس ردا على عملية الطلاق التي حصلت بينه و بين بعض الداعميم الإقليميين لإنقلابه.ثم كما قال العديد من المحللين،خطابه جاء ليبقى الرأي العام منشغل فقط بالعملية السياسية و لا يهتم بما يمضيه من إتفاقيات لصالح أطراف خارجية.

👇 pic.twitter.com/BCeRjdwuES — طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) September 22, 2021

وقالت الناشطة أمل زروق إن “أهالي ولاية سيدي بوزيد رفعوا شعار ارحل في قيس سعيد لكن القناة الرسمية قطعت البث”.

وعلّق الإعلامي والدكتور محمد الهاشمي الحامدي على خطاب قيس سعيّد بالقول إنه “لا يصلح أن يكون رئيسًا لتونس”.

قيس سعيد لا يصلح رئيسا لتونس. من كان لديه شك في ذلك يفترض ان يكون شكّـه قد زال بعد زيارة قيس الى سيدي بوزيد مساء الإثنين 20 سبتمبر وخطابه البغيض فيها.#تونس #قيس_سعيد_خائن .. pic.twitter.com/Dcde1mnGoo — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) September 20, 2021

المرزوقي يحذر

وحذّرت حركة النهضة -أكبر الاحزاب تمثيلًا في البرلمان التونسي المجمّدة أعماله- من أنّ قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية “تهدد بتفكيك الدولة”، وذلك وفق بيان الحركة أمس الثلاثاء.

وكان المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق أبدى أسفه لما تمر به بلاده مهد الربيع العربي، وذلك بعد خطاب سعيّد الذي وصف فيه المظاهرات المعارضة له بـ”المسرحية السيئة”.

وارتأى المرزوقي -في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- أن حل المعضلة التونسية يكمن في العودة إلى الشرعية والقانون وحكم العقل، والقبول بالتعددية السياسية مع نبذ التخوين والإقصاء، علاوة على “إغلاق قوس سعيّد في أقرب وقت”.

واستبعد المرزوقي أن تطول مدة بقاء القوس مفتوحًا -في إشارة إلى تحكم سعيّد بزمام الأمور- مبررًا ذلك بأنه لا يمكن أن تبقى دولة من دون حكومة، أو تترك الأمور في يد حكومة غير شرعية، ولا يمكن للشعب أن يقبل بتحول بلدنا من نموذج ديمقراطي إلى شيء مضحك ومؤسف.

وقال إن التاريخ سيذكر هذه الخطب -في إشارة إلى خطابات سعيّد- بأنها كانت مظاهر “مخلَّة ومشينة للديمقراطية التونسية ومذِلَّة لكل التونسيين، وهي نوبات من الهذيان تعود فيها الكلمات ذاتها من التخوين والاتهام والحديث عن محاولة اغتيال وراجمة صواريخ وغير ذلك مما يجسِّد مشهدًا سرياليًا (خياليًا)”.