“متى ستعتذر عن قتل مليون عراقي؟”.. وصلة هجوم واتهامات ضد جورج بوش في لقاء عام (فيديو)

واجه الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، هجومًا عنيفًا مساء الأحد الماضي، خلال مشاركته في لقاء عام، أقيم في مدينة لونغ بيتش بمقاطعة لوس أنغلوس الأمريكية، للحديث عن سنوات حكمه.

وانتقد جندي سابق في الجيش الأمريكي، وباحث سياسي، ما ارتكبه جورج بوش في العراق، واتهمه بالـ”كذب وقتل مليون عراقي واستخدام أسلحة كيميائية في مدينة الفلوجة”.

ونشر الجندي السابق في الجيش الأمريكي، مايك بريزنر، على صفحته على موقع تويتر مقطع مصور وهو يقاطع جورج بوش خلال اللقاء، واتهامه له بـ”الكذب” علنا.

وقال: “سيدي الرئيس، متى ستعتذر على قتل مليون عراقي بسبب كذبك”.

وأضاف: ” كذبت بشأن أسلحة الدمار الشامل، وصلتها بأحداث 11 سبتمبر/أيلول، وكذبت بشأن العراق وأنها تشكل تهديدًا”.

وبينما حاول بوش مقاطعته وسط صياحه قائلًا “اجلس وتصرف بإحترام”، استمر بريزنر في التعبير عن غضبه.

وتابع: “أرسلتني إلى العراق، وقتلت أصدقائي. مات أصدقائي بسبب كذبك، عليك أن تعتذر، عليك الاعتذار”.

وأثناء محاولة بريزنر سرد أسماء أصدقائه الذين قتلوا بسبب الحرب الأمريكية في العراق، قام الأمن بإخراجه عنوة والتحفظ عليه لبعض الوقت.

وعلى صفحته على تويتر، علق بريزنرعلى مقاطعته بوش الابن خلال اللقاء، قائلا: ” بعد نحو 20 عاما من إرسالي إلى العراق، عرقلت خطاب جورج دبليو بوش الليلة. حاولت قراءة قائمة أسماء، معظمها للقتلى العراقيين، بالإضافة إلى أصدقائي الذين أصبحوا نشطاء مناهضين للحرب بعد العراق، لكنهم ماتوا بعد ذلك انتحارًا أو جرحى في حروب أخرى”.

كما أشار بريزنر أن الأمن “مزق القائمة” أثناء إخراجه له من القاعة التي شهدت اللقاء.

لقاء جورج بوش في لونغ بيتش، شهد هجوما آخر على الرئيس الأسبق، مصدره الناشط والباحث السياسي جيب سبراغ.

وبينما لم يوثق سبراغ لمقاطعته بوش بالفيديو، ظهر صوته في مقطع مصور عام يسجل تفاصيل اللقاء مع جورج بوش.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، ومدته 51 ثانية، ظهر فيه غضب الناشط الأمريكي وثورته على جورج بوش.

وقال سبراغ: “حربك دمرت حياة قريبي، كانت كابوسا على عائلتي. حربك قتلت مليون عراقي وعشرات الآلاف من الأمريكيين”.

وأضاف: “استخدمت الفوسفور الأبيض وهو سلاح كيميائي (عند ضرب) الفلوجة”.

