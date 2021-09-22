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حميدتي يربط بين السياسيين والانقلابات.. والبرهان: تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء

البرهان خلال زيارته لسلاح المدرعات بالشجرة يحي الجيش بشأن تعامله مع الأحداث الأخيرة (وكالة الأنباء السودانية)
البرهان خلال زيارته لسلاح المدرعات بالشجرة يحي الجيش بشأن تعامله مع الأحداث الأخيرة (وكالة الأنباء السودانية)
22/9/2021-|آخر تحديث: 22/9/202102:46 PM (مكة المكرمة)

هاجم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في خطاب اليوم الأربعاء القوى السياسية في البلاد معتبرا أنها لا تهتم بهموم المواطنين وحل مشكلاتهم.

كما اتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو(حميدتي) السياسيين في البلاد، بأنهم سبب الانقلابات العسكرية.

وقال البرهان في كلمة خلال حفل تخريج قوات عسكرية غداة الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة “تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء ولا يمكن لأي جهة أن تقود البلاد وحدها”.

وفي إشارة إلى المحاولة الانقلابية قال البرهان “نحن من أجهض المحاولة الانقلابية الأخيرة وليست أي جهة أخرى” وأضاف قائلا “نجدد قولنا للسياسيين إن قواتنا هي من أجهضت المحاولة الانقلابية ولا رغبة لدينا في الاستيلاء على السلطة”.

ووجه البرهان اتهامات للقوى السياسية وقال “هناك من يسعى للجلوس على الكراسي ولم نر قوى سياسية تتحدث عن الانتخابات أو هموم المواطنين وحل مشاكلهم”.

وعما يحدث في شرق السودان قال البرهان إن ما يحدث هناك ” أمر سياسي يتعلق بقسمة السلطة والثروة ومن يروج بأننا ندعمه يكذب”.

وقال “إن شعارات الثورة السودانية في الحرية والعدالة والسلام “ضاعت وراحت تحت كراسي السلطة”.

وصرح البرهان بأن “القوات النظامية تتعرض لحملة ممنهجة لن تتوقف وهناك أقلام مأجورة بأموال من جهات خارجية تسئ لنا”.

وذكر بأن هناك قوى سياسية تهاجمهم وقال “لن نقبل بأن تتسلط علينا وتوجه لنا الإساءات وواجبنا منع استئثار جهة سياسية واحدة بالسلطة خلال الفترة الانتقالية”.

وشدد البرهان في خطابه بأن أية جهة لن تستطيع أن تبعد القوات النظامية من المشهد بالسودان خلال الفترة الانتقالية لأنه ليس هنالك حكومة منتخبة بحسب ما قال.

وتعهد ببذل كل جهد لمواجهة المخاطر التي تواجه مصير البلاد وقال “نحن أكثر حرصا على إنهاء الفترة الانتقالية عبر الانتخابات ونريد دولة مدنية ديمقراطية تحميها القوات النظامية.

حميدتي: السياسيون سبب الانقلابات

من جانبه قال حميدتي في كلمته خلال حفل تخريج قوات عسكرية إن أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة.

وقال “دعمنا مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، للتوافق لكنهم -في إشارة إلى السياسيين- مارسوا الإقصاء وكل طرف يحفر للآخر، وفق قوله.

وأشار إلى ضرورة التوافق حول برنامج وطني وترك أساليب التخوين واعتبر أن الأزمة في السودان لن تحل إلا عبر توحيد الكلمة والعمل بروح وطنية.

ويأتي حديث البرهان وحميدتي، غداة الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة بحسب ما ذكرت قيادة الجيش.

لكن يبدو اللافت فيه هو الهجوم العنيف الذي شنه البرهان وحميدتي -يمثل الجانب العسكري في معادلة الحكم بالسودان- على القوى السياسية السودانية والتي تمثل الجانب المدني من الحكومة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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