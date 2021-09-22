انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|أمريكا

كم مدة وقت الفراغ اللازمة يوميا ليصبح الإنسان سعيدا؟ (دراسة)

21/9/2021

كم ساعة من وقت الفراغ ترغب في قضاءها كل يوم لضمان سعادتك؟

إليكم السؤال الذي طرحته دراسة نشرت في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري في مجلة جمعية علم النفس الأمريكية.

وللوصول إلى النتيجة، قسم الباحثون تحليلاتهم إلى ثلاث مراحل.

بدأوا بتحليل بيانات حوالي 22 ألف أمريكي شاركوا، بين عامي 2012 و2013، في استطلاع حول جدولهم الزمني.

وفي إطار الدراسة، كان على الخاضعين للبحث سرد تفصيل مسار يومهم ثم قياس مدى الشعور بالرفاهية الذي ظهر عليهم.

وأظهر تحليل النتائج بشكل غير مفاجئ أن الرفاهية تزداد مع زيادة وقت الفراغ.

ولكي نكون سعداء نحتاج في المتوسط ​​إلى ما بين 2 و5 ساعات من وقت الفراغ يوميا مع الأخذ في الاعتبار أن مؤشر الإحساس بالسعادة ينخفض بعد مرور 5 ساعات من وقت الفراغ، بحسب الدراسة.

وقالت ماريسا شاريف، االباحثة الرئيسية في الدراسة: “تشير نتائجنا إلى أن بقاء الشخص لأيام كاملة دون أي عمل أو مهام تملأ يومه يمكن أيضًا أن يترك الشخص غير سعيد”.

وأضافت أن الطرح المثالي في هذه االمسألة هو “أن يمنح كل شخص لنفسه هامشا من وقت الفراغ مدته ساعتين يوميا يستطيع خلالهما تحقيق رغباته”.

كما أشارت أن الشعور بالسعادة خلال وقت الفراغ “يعتمد على ما يفعله الشخص”.

ودعت الباحثة الأفراد إلى شغل أوقات فراغهم بالأنشطة التي تحفز على تلبية احتياجاتهم وتحقيق الرفاهية والاستقلالية.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الصحة العالمية: دلتا تطغى على سائر متحورات كورونا الأخرى في العالم

عامل يتلقى التطعيم في العاصمة الفلبينية مانيلا (غيتي)

“ألو” أم “هالو”..كيف بدأت تحية الهاتف الشهيرة؟

تنظيف المنزل يحرق سعرات حرارية بقدر ممارسة التمارين

(غيتي)

حدادا على طنطاوي.. الاتحاد المصري يلغي المظاهر الاحتفالية في مباراة كأس السوبر

مواطن مصري يحمل صورة للمشير محمد حسين طنطاوي (رويترز)
الأكثر قراءة

مصر.. ضجة وتكهنات بعد أنباء بشأن “عفو رئاسي” وشيك عن سجناء سياسيين (فيديو)

سجون مصر تمتلئ بآلاف المعارضين والناشطين (مواقع التواصل)

ضابط الاحتلال الذي اعتقل أيهم كممجي: أنت بطل.. والأسير يرد: شهادة من عدو لا أفتخر بها (فيديو)

أيهم كممجي يضع الشروط لمحققي الاحتلال والضابط الذي اعتقله يعترف ببطولته (منصات التواصل)

شق طريقه إلى غينيس 2022..علماء يبتكرون “طلاء أبيض” يغنيك عن المبردات الهوائية

علماء يبتكرون طلاء لديه قدرة على التبريد (جامعة بوردو)
مقالات

الصين على شفا حفرة من النار!

جانب من الاحتجاجات أمام شركة إيفر غراندي