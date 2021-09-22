طالب عراقي يضحي بنفسه لإنقاذ زميلته الروسية في هجوم مسلح (فيديو)

تداول عدد من ناشطي وسائل التواصل في العراق قصة طالب أصيب خلال محاولته إنقاذ زميلة روسية في هجوم مسلح بجامعة (بيرم) الروسية، أمس الإثنين.

وقال عبد الرحمن حامد الحسيني السفير العراقي لدى روسيا في تصريح خاص لوكالة سند للرصد والتحقق بشبكة الجزيرة “إن الطالب المصاب نقل اليوم بطائرة خاصة من مدينة (بيرم) إلى موسكو لتلقي العلاج”.

وقال عراقيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إن “أبو الغيرة” الشاب العراقي عبد الله ميثم رفع رأس العراق بتصرفه البطولي خلال الهجوم المسلح، داخل الحرم الجامعي بجامعة (بيرم) الروسية، وتلقيه رصاصات عدة محاولًا إنقاذ زميلته.

وكتب سلام مسافر الإعلامي العراقي بتلفزيون روسيا على حسابه في تويتر: “الشهامة العراقية.. الطالب العراقي في جامعة بيرم عبد الله ميثم، وزميله أشرف كمال رزوق، حميا بجسديهما زميلة في الجامعة من رصاص مهاجم، قتل ستة وجرح آخرين”.

وأضاف “أربع رصاصات أصابت عبد الله ونقل إلى المشفى مشفوعًا بدعاء وامتنان والدة الطالبة الناجية من جريمة مروعة هزت روسيا، صباح الإثنين”.

الشهامة العراقية.

الطالب العراقي في جامعة بيرم #عبد_الله_ميثم ، وزميله أشرف كمال رزوق، حميا بجسديهما زميلة في الجامعة من رصاص مهاجم، قتل ستة وجرح آخرين . أربع رصاصات أصابت عبد الله ونقل الى المشفى مشفوعا بدعاء وامتنان والدة الطالبة الناجية من جريمة مروعة هزت #روسيا صباح الإثنين. pic.twitter.com/imYroWLCEV — سلام مسافر (@SalamMosafir_RT) September 20, 2021

اصابة طالب عراقي بإطلاق نار نتيجة الهجوم المسلح في جامعة بيرم في روسيا بعد أن قام بحماية طالبة روسية من إطلاق النار. كفو أبن الرافدين

بيضت الوجه گدام الروسيات — عمر المنصوري (@Omar_alMansuri) September 20, 2021

وقال نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام عبر حسابه على تويتر “أجمل سمة يتسم بها العراقي الغيرة والشجاعة”.

وأضاف “طالب عراقي يدرس الصيدلة في روسيا يحمي فتاة روسية من القتل ويجعل نفسه غطاء لها، ويصاب بثلاث شظايا في ساقه، والحمد لله خرج من غرفة العمليات بعد المتابعة من قبل السفير العراقي في روسيا – نحيي السفير والطالب وكل العراقيين الأبطال”.

أجمل سمة يتسم بها العراقي الغيرة والشجاعة . طالب عراقي يدرس الصيدلة في روسيا يحمي فتاة روسية من القتل ويجعل نفسه غطاءاً فوقها ويصاب ثلاث شظايا في ساقه والحمد لله خرج من غرفة العمليات بعد المتابعه من قبل السفير العراقي في روسيا -نحي السفير والطالب وكل العراقيين الابطال pic.twitter.com/RTQBYwY4o2 — نجم القصاب (@JM1vW6ftLY1tlGF) September 20, 2021

مستحيل مجزرة تصير بأي بقعة بالعالم ما تلكه عراقي موجود بيها

اصابة طالب عراقي في جامعة روسيا بعد ما انقذ فتاة من اطلاق نار في حرم الجامعة !! pic.twitter.com/l0Gafhrx0T — طلاب الناصرية (@st_nasiriyah) September 20, 2021

وفي بيان، قال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية “نتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي، وننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية

د.أحمدالصحاف: نتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي، وننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث. pic.twitter.com/JTU1sIJb4E — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 20, 2021

وشهدت جامعة بيرم الروسية، هجوما مسلحا قام به طالب روسي يدعى “تيمور بيكمنصوروف” أودى بحياة 8 أشخاص وأصاب 24 آخرين. فيما أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الطالب المهاجم كان مهووسا بالسلاح وتوعد في وقت سابق بالقيام بشيء غير متوقع.