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طالب عراقي يضحي بنفسه لإنقاذ زميلته الروسية في هجوم مسلح (فيديو)

الطالب العراقي المصاب بعد الهجوم (مواقع التواصل)
الطالب العراقي المصاب بعد الهجوم (مواقع التواصل)
21/9/2021-|آخر تحديث: 22/9/202102:23 AM (مكة المكرمة)

تداول عدد من ناشطي وسائل التواصل في العراق قصة طالب أصيب خلال محاولته إنقاذ زميلة روسية في هجوم مسلح بجامعة (بيرم) الروسية، أمس الإثنين.

وقال عبد الرحمن حامد الحسيني السفير العراقي لدى روسيا في تصريح خاص لوكالة سند للرصد والتحقق بشبكة الجزيرة “إن الطالب المصاب نقل اليوم بطائرة خاصة من مدينة (بيرم) إلى موسكو لتلقي العلاج”.

وقال عراقيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إن “أبو الغيرة” الشاب العراقي عبد الله ميثم رفع رأس العراق بتصرفه البطولي خلال الهجوم المسلح، داخل الحرم الجامعي بجامعة (بيرم) الروسية، وتلقيه رصاصات عدة محاولًا إنقاذ زميلته.

 

 

وكتب سلام مسافر الإعلامي العراقي بتلفزيون روسيا على حسابه في تويتر: “الشهامة العراقية.. الطالب العراقي في جامعة بيرم عبد الله ميثم، وزميله أشرف كمال رزوق، حميا بجسديهما زميلة في الجامعة من رصاص مهاجم، قتل ستة وجرح آخرين”.

وأضاف “أربع رصاصات أصابت عبد الله ونقل إلى المشفى مشفوعًا بدعاء وامتنان والدة الطالبة الناجية من جريمة مروعة هزت روسيا، صباح الإثنين”.

وقال نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام عبر حسابه على تويتر “أجمل سمة يتسم بها العراقي الغيرة والشجاعة”.

وأضاف “طالب عراقي يدرس الصيدلة في روسيا يحمي فتاة روسية من القتل ويجعل نفسه غطاء لها، ويصاب بثلاث شظايا في ساقه، والحمد لله خرج من غرفة العمليات بعد المتابعة من قبل السفير العراقي في روسيا – نحيي السفير والطالب وكل العراقيين الأبطال”.

وفي بيان، قال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية “نتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي، وننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث”.

وشهدت جامعة بيرم الروسية، هجوما مسلحا قام به طالب روسي يدعى “تيمور بيكمنصوروف” أودى بحياة 8 أشخاص وأصاب 24 آخرين. فيما أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الطالب المهاجم كان مهووسا بالسلاح وتوعد في وقت سابق بالقيام بشيء غير متوقع.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل

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